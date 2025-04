Quando sarà esposta la salma di Papa Francesco: orari e percorso della traslazione

Città del Vaticano, 22 aprile 2025 – Il feretro aperto con la salma di Papa Francesco si trova oggi nella cappella di Casa Santa Marta, l’edificio del Vaticano che Jorge Mario Bergoglio scelse come residenza fin dalla sua elezione. Per ovvie ragioni Santa Marta non è aperta al pubblico. Ma i fedeli da tutto il mondo potranno comunque rendere omaggio a Francesco. Ecco dove e quando il pontefice sarà esposto.

Il feretro con Papa Francesco nella cappella di Santa Marta (foto Ansa)

La salma di Papa Francesco sarà esposta da domani, mercoledì 23 aprile, e per tre giorni, fino ai funerali di sabato, nella basilica di San Pietro dopo la cosiddetta ‘traslazione’: la bara con il corpo del Santo Padre, sarà portata in processione da casa Santa Marta a San Pietro. Questo non prima delle 9, quando nella cappella di Santa Marta ci sarà un momento di preghiera, celebrato dal cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell.

La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall’Arco delle Campane, uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Una volta dentro la chiesa, il camerlengo celebrerà la Liturgia della Parola all’altare della Confessione. Ed è a quel punto che avranno inizio le visite dei fedeli alla salma.

A comunicare i dettagli sul percorso e sui tempi della traslazione è stata oggi la Santa sede, attraverso una nota. "Domani alle 9 la bara con il defunto Romano pontefice Francesco sarà portata dalla cappella della Domus Sanctae Marthae alla Basilica papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" si legge nel testo. "Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua eminenza reverendissima il signor cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa romana Chiesa, ha inizio la traslazione". Poi, sul percorso: "La processione percorrerà la piazza Santa Marta e la piazza dei Protomartiri romani; dall'Arco delle campane uscirà in piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica vaticana attraverso la porta centrale". La Santa Sede informa ancora: "Presso l'altare della Confessione il cardinale Camerlengo presiederà la liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano pontefice". Facendo qualche conto, non prima delle 10.30/11.

Il Vaticano informa anche che l’appuntamento per patriarchi e cardinali, che per l’occasione indossano l’abito corale loro proprio, è alle 8.45 nella cappella di Casa Santa Marta. Arcivescovi e vescovi, canonici e “penitenzieri minori”, insieme a tutti i componenti della cappella pontificia si ritroveranno invece in piazza Santa Marta alle 8.30.

Intanto è partita la macchina per la sicurezza. Le forze dell’ordine e protezione civile hanno effettuato un sopralluogo in vista dei funerali previsti per sabato 26 aprile alle 10, e prima ancora dell’esposizione della salma, da domani mattina. Imponenti le misure in San Pietro: è stata creata un'area delimitata con accessi obbligati e controlli di borse e zaini, dove si sono già formate lunghe file tra turisti e pellegrini. In campo poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale di Roma.

Trasporti pubblici potenziati

Per l’afflusso dei fedeli in Vaticano l’Atac ha previsto un piano di servizi potenziato, le linee 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916. E’ possibile raggiungere San Pietro anche mediante la metro A (linea rossa) e i treni regionali FL1, FL3 e FL5. Rinforzato anche il servizio ferroviario FS.