Quando finisce la scuola, il calendario 2025 regione per regione

Roma, 20 maggio 2025 – Conto alla rovescia per l’ultima campanella dell’anno scolastico 2024/2025, quando gli alunni di tutta Italia potranno chiudere i libri. Eccezion fatta per gli studenti impegnati con gli esami di terza media e le prove di maturità, che dovranno studiare qualche settimana in più prima di godersi le vacanze estive.

E se la fine delle lezioni in Italia è tradizionalmente fissata nella prima decade del mese di giugno, il calendario scolastico varia da regione a regione con anticipi o posticipi di qualche giorno, tanto che tra i primi alunni ad andare in vacanza e gli ultimi c’è una settimana di differenza. Chiusura anticipata per le scuole sedi di seggio elettorale, dove l’ultima campanella suonerà venerdì 6 giugno per consentire l’allestimento delle aule in vista del referendum. Ma vediamo chi – seggi a parte – saranno i primi studenti a mettere i libri in cartella per quasi tre mesi di vacanze estive.

La prima a mandare gli alunni in vacanza sarà l’Emilia Romagna che, unica regione in Italia, ha fissato la data di fine lezioni venerdì 6 giugno. Seguono a ruota la gran parte delle altre regioni, dove le scuole terminano sabato 7 giugno: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. Mentre l’Umbria ha fissato la chiusura della scuola il 9 giugno. Dovranno studiare tre giorni in più, fino a martedì 10 giugno, gli alunni che frequentano la scuola in Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana.

Ultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti della provincia di Trento, che dovranno attendere fino a giovedì 12 giugno, mentre per quelli di Bolzano l’ultima campanella suonerà venerdì 13 giugno. Discorso a parte per le scuole dell’infanzia che resteranno aperte fino al 28 o 30 giugno, mentre in provincia di Trento si allungheranno fino al 31 luglio.