Quando torna l’ora legale. Il cambio verrà abolito?

Roma, 27 settembre 2025 - In questi primi giorni d'autunno, con il repentino cambio di temperature e con le piogge, il pensiero non può che andare all'ora legale.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora, passando dalle 3:00 alle 2:00. Questo significa un’ora di sonno in più, ma anche giornate che sembreranno più corte, con il buio che arriverà prima nel pomeriggio.

Il ritorno all’ora solare segna ufficialmente la fine dell’ora legale, attiva dalla fine di marzo. L’obiettivo storico di questa pratica era sfruttare meglio la luce naturale, riducendo i consumi energetici, soprattutto durante i mesi estivi.

In Italia, l’ora legale fu introdotta per la prima volta nel 1916, durante la Prima guerra mondiale, seguendo l’esempio della Germania. Tuttavia, fu adottata in modo stabile solo a partire dal 1966. L’idea alla base risale addirittura al XVIII secolo, quando Benjamin Franklin suggerì ironicamente di alzarsi prima per risparmiare candele. Fu però l’inglese William Willett, nel 1907, a proporre seriamente di spostare l’orario per “recuperare” ore di luce.

Oggi, sebbene i benefici in termini di risparmio energetico siano diminuiti rispetto al passato, ci sono ancora effetti misurabili.

Secondo Terna, solo nel 2023 l’Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro, evitando l’emissione di 170 mila tonnellate di anidride carbonica. Dal 2004 al 2023, l’ora legale ha permesso un risparmio di oltre 11,7 miliardi di kWh, pari a circa 2,2 miliardi di euro.

Negli ultimi anni, tuttavia, si discute sempre più dell’opportunità di mantenere il cambio dell’ora. Il Parlamento Europeo, già nel 2019, aveva votato per l’abolizione della pratica a partire dal 2021, lasciando ai singoli Stati la scelta tra ora solare e legale permanente. Ma, ad oggi, nessuna decisione definitiva è stata presa, e tutto è rimasto invariato.

Pertanto, anche nel 2025 continueremo a spostare le lancette. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, torneremo all’ora legale, perdendo un’ora di sonno ma guadagnando luce nel tardo pomeriggio.