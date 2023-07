Ecco i giorni del grande caldo. Quanto dura (e soprattutto quando finisce). Le città roventi: la mappa

Roma, 9 luglio 2023 - Anche se dobbiamo ancora entrarci dentro, sudare, passare notti insonni, immergerci nel grande caldo che secondo i meteorologi è arrivato solo oggi, pensiamo già a quanto dura e soprattutto a quando finirà questa maledetta afa. Per quanti giorni dovremo bollire prima di rivedere un po’ di fresco? L’estate, certo, è bellissima, ma per chi si trova in città è un supplizio. Spoiler: l’anticiclone africano Cerbero non allenterà la sua presa almeno fino a metà della prossima settimana (al Nord), mentre al Sud l’agonia sarà molto più lunga.

In arrivo il grande caldo

Le città con bollino arancione

E così già per oggi, domenica 9 luglio, sono previste temperature bollenti. Se al Nord non si supereranno i 34-35 gradi, al Centro si toccheranno i 37°C come a Firenze e Roma, stessa cifra possibile anche in Campania, come sul casertano. Farà ancora più caldo invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia dove si potrebbero registrare i 42°C.

Il Ministero della Salute ha diramato per oggi un avviso con bollino arancione per 9 città, mentre per 17 è stato diramato il bollino giallo. Bari sarà l'unica città verde. Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33).

La mappa città per città

L'espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo ridurrà l'instabilità - scrive ilMeteo.it - con un weekend che si preannuncia asciutto ad eccezione di qualche breve temporale sui settori alpini. Da lunedì, poi, il clima sarà ancora più rovente: "Si potrebbero toccare - spiega il meteorologo de iLMeteo.it - 45 gradi in Sardegna, 38 su Toscana e Lazio come a Firenze e Roma, fino a 37°C sul resto del Sud e anche al Nord (Bologna, Ferrara, Pavia, Alessandria)”.

Attenzione all’umidità

Le temperature sono ovunque in aumento con valori anche di 6 gradi al di sopra delle medie e fino a 10 sulla Sardegna. I veri problemi dunque non sono solo creati dal caldo, gioca un ruolo fondamentale infatti anche l'elevato tasso di umidità che non fa altro che esaltare il livello di disagio fisico. E per lunedì le zone rosse per la combinazione di caldo e umidità saranno la Valle Padana, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna.

Quando finisce il caldo

Questa situazione, quanto meno al Centro-Sud dovrebbe durare almeno per altri 10 giorni, al Nord invece da mercoledì 12 è atteso un indebolimento dell'anticiclone che provocherà i primi forti temporali sulle Alpi. Non vediamo l’ora.