Qatargate, domiciliari a Panzeri dopo 4 mesi Ma dovrà tenere il braccialetto elettronico

Le sue parole sono state ritenute attendibili. Anche per questo, quattro mesi dopo l’arresto e a una manciata di giorni da Pasqua, Pier Antonio Panzeri torna a casa sotto sorveglianza elettronica. Il deus ex machina del Qatargate, che a gennaio si era pentito patteggiando con la giustizia belga una pena ridotta ad un anno effettivo di reclusione, è uscito dalla prigione brussellese di Saint-Gilles per fare rientro nella sua abitazione a pochi passi dal quartiere europeo, nella parte nord-orientale di Bruxelles. Dove resterà almeno per i prossimi due mesi, in attesa di un nuovo riesame della misura cautelare e di un processo che resta ancora lontano. La decisione, arrivata a sorpresa, potrebbe aprire un varco nel buio del carcere anche per l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, l’unica ancora detenuta.