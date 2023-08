Putin, una figuraccia spaziale Fallisce la missione di Mosca La sonda si schianta sulla Luna

di Roberto Giardina

La navicella russa si schianta sulla Luna, finisce con un fallimento la missione spaziale di Putin, la prima dopo 47 anni. Luna 25 sarebbe dovuta atterrare oggi vicino al polo sud, raccogliere dati per un anno, e scoprire possibili tracce d’acqua sul pianeta. Ha compiuto un’orbita, ma avvicinandosi al suolo lunare, ha perso quota rapidamente e dalla base russa non sono riusciti a riprendere il controllo. Una missione scientifica e anche politica per rafforzare il prestigio di Putin, una prova dell’efficienza per Mosca mentre si continua a combattere in Ucraina.

Gli scienziati russi erano contrari al tentativo: il lancio di Luna 25 in programma già nel 2012, e sempre rinviato, veniva considerato ancora prematuro, ma Putin aveva fretta di ottenere un successo. Non si dovrebbe gioire per il fallimento, perché sarebbe stata pur sempre una ricerca per approfondire la nostra conoscenza della Luna, al di là delle divisioni. I voli spaziali sono serviti per scopi militari, ma hanno avuto ricadute positive in tutti i campi pacifici. Il computer casalingo su cui lavoro, è più potente di quello che ha guidato Apollo 11, la navicella che ha portato Neil Armstrong sulla Luna, il 24 luglio del ’69, ai tempi della guerra fredda. I droni che colpiscono Mosca o Kiev sono guidati da computer, si uccide da lontano come in un gioco elettronico. Ma queste sono considerazioni retoriche.

Oggi Putin è furente, mentre gli ucraini e buona parte degli occidentali sono soddisfatti dello schianto di Luna 25. Fino a pochi mesi fa, anche dopo l´inizio della guerra, cosmonauti russi e americani volavano insieme, ma ora è ripreso il conflitto nello spazio, iniziato il 4 ottobre del ’57, quando i sovietici lanciarono lo Sputnik 1, che compì le prime orbite intorno alla terra. Uno choc per gli occidentali. Simbolicamente, la bandiera rossa era sventolata per prima nella stratosfera. Il 3 novembre fu sacrificata la cagnetta Laika, che morì dopo poche ore per il surriscaldamento della capsula spaziale: non era previsto il suo ritorno a terra.

Bisogna attendere quattro anni, per il primo volo di un uomo. Sarà Yuri Gagarin. Il 12 aprile, sulla Vostok 1, compirà in 108 minuti il giro dell’orbita intorno alla Terra. Per le sue dimensioni, era alto un metro e 57, sarà chiamato il fantino dello spazio. Morirà alla cloche di un Mig in addestramento, il 27 marzo del ´68. Un incidente mai chiarito. Manca poco più di un anno, al primo passo di Armstrong sulla Luna. Gli esperimenti spaziali servono alla guerra fredda. Il primo maggio del ’61, Francis Gary Power vola con U2 in missione per la Cia, a 20 chilometri di quota, al sicuro dalla contraerea. Lo U2 è stato progettato dai tecnici che preparano la conquista della Luna, ma è abbattuto da un missile sul territorio sovietico. I razzi comunisti sono superiori a quelli americani. Power si lancia con il paracadute, e verrà scambiato con il russo Rudolf Abel, nel febbraio del ’62, il primo scambio avvenuto sul ponte delle spie a Berlino. Tornato a casa, lo insultano, è un vigliacco, doveva uccidersi con la capsula di cianuro, che aveva in dotazione. Come Yuri, Gary morirà volando su un elicottero per conto di una stazione Tv a Los Angeles, il primo agosto del ´67. Un primato lo hanno anche i cinesi: il lander Chang’e 4 il 3 gennaio 2019 ha realizzato il primo atterraggio sul lato oscuro del pianeta.

Oggi si spia dallo spazio con i satelliti o con i palloni aerostatici cinesi. E, grazie ai satelliti, vediamo in diretta le partite di calcio che si giocano dall’altra parte del mondo.