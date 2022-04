Viaggio nel paese dei Putin (con l'accento sulla i)

Articolo : "La famiglia nascosta in un bunker, città sotterranea in Siberia"

Roma, 2 aprile 2022 - Nel paese dei Putin... ma con l’accento sulla i. Lontano dalla guerra in Ucraina, nella provincia vicentina sono in tanti ad avere quel cognome, tra Santorso e Costabissara. Negli anni passati, la circostanza aveva alimentato la leggenda delle origini italiane del presidente russo. Ora, dopo l’invasione dell’Ucraina, svanito il buonumore, restano gli alberi genealogici, tutto sarebbe partito da Villaverla.

Il paese dei Putin

“Nel tracciare l'origine del cognome siamo tornati indietro fino al ’400“, racconta al telefono Riccardo Putin, ingegnere a Santorso (Vicenza) e parente di Franco, “che era così somigliante a Vladimir, quando era magro, da essere stato scambiato per lui, nei suoi viaggi da imprenditore nei paesi dell’Est - rivela Giovanni Maria Forte, sindaco civico di Costabissara, al quinto mandato -. Si diceva che un suo avo si fosse trasferito in Russia per costruire la Transiberiana. Chissà...”.

Il mistero delle origini italiane

Ma ora che quel cognome è sulla bocca del mondo - che di sicuro non lo benedice - chi lo porta ha qualche problema? “Ma no, non scherziamo - ribatte il sindaco di Costabissara –. Ho appena mandato un paio di lettere ai miei concittadini contro l’invasione russa dell'Ucraina. Credo siano state apprezzate”.

Putìn o puteo

"Putìn o puteo, per dire bambino piccolo, è la didascalia dell’ingegner Riccardo. Ormai abituato alle battute, anche di certi suoi camionisti dei paesi dell’Est che entrano in ufficio e gli chiedono: “Ma sei parente?“. E lei? “Io sto sul vago. Direi che siamo almeno in una trentina ad avere questo cognome. Se ho mai pensato di cambiarlo? Assolutamente no, perché dovrei.

Insomma questa storia andrà archiviata tra i tanti misteri che circondano il presidente russo, dall’ex moglie Ljudmila Putina alla presunta amante Alina Kabaeva, alle figlie Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, alla malattia e al bunker anti atomico. Tutte storie sempre accompagnate da quell’avverbio doveroso: forse.