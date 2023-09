Putin incontra Kadyrov a Roma: "Studiamo armi nucleari avanzate"

L’agenzia per l’energia atomica russa Rosatom "sta lavorando alla creazione di armi nucleare avanzate in grado di mantenere l’equilibro strategico nel mondo" ha detto il presidente russo Vladimir Putin, che ieri ha visto il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Putin punta a impaurire le opinioni pubbliche occidentali per favorire una pace in Ucraina che sancisca gli obiettivi russi. L’uscita sembra essere coordinata con quella del ministro degli Esteri Sergei Lavrov secondo il quale "i russi sono pronti a negoziare, ma tenendo conto della realtà sul terreno e degli interessi della sicurezza russa". Ma il Cremlino per primo non ci crede e infatti il ministero delle finanze ha fatto sapere che la Russia aumenterà del 70% la sua spesa per la Difesa nel 2024.

"La guerra in Ucraina – osserva l’analista Piero Batacchi – si gioca con tanti strumenti, anche quelli informativi. La minaccia nucleare viene tradizionalmente usata dai russi sia come deterrente che come strumento per influenzare le opinioni pubbliche ricordando che la Russia non può essere sconfitta perché ha una capacità di risposta nucleare". "Il programma di modernizzazione nucleare della Russia – spiega Hans Kristensen della Federation of American Scientists – appare motivato in parte dal forte desiderio del Cremlino di mantenere la parità globale con gli Stati Uniti, ma anche per compensare le forze convenzionali inferiori e l’apparente convinzione della leadership russa che il sistema di difesa missilistica balistica statunitense costituisca un reale rischio futuro. Le scarse prestazioni delle forze convenzionali russe nella guerra contro l’Ucraina e l’esaurimento delle scorte di armi probabilmente approfondiranno la dipendenza russa dalle armi nucleari".

Le superoruzhie ("superarmi") nucleari russe furono annunciate nel marzo 2018 da Putin: erano cinque e a queste se ne è aggiunta una sesta. Quelle entrate nell’arsenale sono russo sono tre. La prima è il missile intercontinentale Sarmat che grazie alla sua autonomia particolarmente lunga (18 mila km) potrà attaccare anche da rotte non usuali, complicando l’intercettazione: i primi sono entrati in servizio nel 2022. La seconda è il missile balistico aviolanciato Kinzahal, che ha una velocità fino a 10 mach ed è stato usato in Ucraina con testate convenzionali. Il terzo è l’Avangarde, un veicolo di rientro ipersonico pensato che per aggirare le difese antimissile: sarebbe operativo in piccoli numeri dal 2021.