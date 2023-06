Putin e l’amico Silvio "Energico e brillante Un minuto di silenzio in sua memoria"

L’ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Così il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha ricordato il fondatore di Forza Italia intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo, chiedendo alla platea "un minuto di silenzio per onorare la sua memoria" e alzandosi in piede insieme ai presenti.

"Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni normali e a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale", ha detto Putin.

Ieri, intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il nuovo ambasciatore della Russia in Italia, Alexey Paramonov, per la presentazione delle lettere credenziali. Un’occasione nella quale il capo dello Stato ha ribadito la "ferma condanna per la brutale invasione perpetrata dalle forze armate russe, che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale, nonché della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina". Da parte sua, l’ambasciata russa ha scelto toni diplomatici, ribadendo "il carattere plurisecolare delle relazioni tra Russia e Italia, e l’importanza di preservare i canali di dialogo".