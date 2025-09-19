Putin alza il tiro: al fronte abbiamo 700mila soldati

I tiepidi venti di pace che spiravano dall’Alaska sono diventati il gelo assoluto. Vladimir Putin non fa sconti e avverte di avere "oltre 700mila uomini schierati sul fronte in Ucraina". Mosca, al solito, si dice disponibile a compromessi purché i suoi interessi vengano garantiti. È stallo. Volodymyr Zelensky, intanto, visita a sorpresa le truppe ucraine (in foto) nel Donetsk, dal 2014 teatro di scontri feroci, rivendicando una "operazione di controffensiva" nei settori di Dobropillia e Pokrovsk, dove i russi rischiavano di sfondare le linee ma, alla fine, non ci sono riusciti". Secondo il presidente ucraino sono stati "mandati all’aria i piani per distruggere il nostro Stato", ha detto Zelensky, che però ha anche fatto sapere senza finti infingimenti che per continuare la guerra il prossimo anno Kiev ha bisogno di 60 miliardi in più.

Di fatto, sembra che nemmeno il 2025 sarà l’anno della pace e l’attenzione si sposta al 2026, con l’Occidente e la Russia (spalleggiata da Cina, Iran, Nord Corea e, per certi versi, una molto ambigua India) sempre più impegnati in una gara contro il tempo. L’economia di Mosca rallenta – lo zar dice che lo si fa apposta per "contenere l’inflazione" – e al contempo si riduce la possibilità di reggere lo sforzo bellico. Guarda caso Putin benedice l’ipotesi di "una tassa sul lusso" per rimpinguare i forzieri purché "non si esageri". Ma son segnali. Donald Trump questo lo ha capito molto bene e dunque, da Londra, torna a battere il tasto sulla necessità di privare il Cremlino degli introiti necessari, interrompendo gli acquisti di petrolio russo da parte degli alleati europei (ovvero solo Ungheria, Slovacchia e Turchia). "Se i prezzi del greggio calano Putin dovrà fermarsi", ha detto il presidente Usa. E il 19esimo pacchetto di sanzioni elaborato dalla Commissione per Mosca pare ormai in dirittura d’arrivo.