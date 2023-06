Putin alla resa dei conti Disarma (e grazia) la Wagner Il vassallo Lukashenko: "Così ho salvato Prigozhin"

di Alessandro Farruggia

Il golpe di sabato era cosa seria, tanto è vero che Vladimir Putin, rivolgendosi al personale militare schierato al Cremlino, li ha ringraziati perché, ha detto, "avete difeso l’ordine costituzionale, di fatto avete fermato una guerra civile. Il disordine avrebbe portato al caos". Una franca ammissione. "Il dispiegamento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel Paese" ha detto Putin. Che ha sottolineato che "abbiamo sempre trattato i combattenti e i comandanti della Wagner con grande rispetto, perchè hanno dimostrato coraggio ed eroismo".

Wagner è servita ai fini del Cremlino, e così le autorità russe hanno confermato ieri l’archiviazione del procedimento giudiziario per rivolta armata. "Vorrei che tutti sapessero – ha anche rivelato Putin– che l’intero gruppo Wagner è stato finanziato dal ministero della Difesa e dal bilancio statale russo. Solo tra maggio 2022 e maggio 2023 lo Stato ha versato 86,262 miliardi di rubli (circa 922 milioni di euro)". Ma dopo il golpe andavano ridimensionati e così sarà. l Wagner, ha reso noto il ministero della Difesa russo in una nota, "consegneranno alle autorità russe le attrezzature militari pesanti". Per i mercenari tre alternative: recarsi in Bielorussia e continuare a combattere per Wagner in Africa e Medio Oriente, entrare nelle forze armate russe, o cercarsi un altro lavoro.

Ieri è ricomparso anche Prigozhin. Il jet privato del leader del gruppo Wagner è atterrato ieri mattina alle 7.40 alla base militare dell’aeronautica di Machulischy vicino a Minsk, in Bielorussia. "È da noi, ha avuto un salvacondotto" ha confermato il presidente Lukashenko, che ha rivelato anche una serie di gustosi aneddoti sulla trattativa. Nel suo racconto, Lukashenko dice di aver ricevuto una chiamata del presidente russo al termine del suo discorso di sabato mattina. Il leader di Minsk ha detto che Putin era pronto a misure dure, a eliminare gli insorti, ma che lui li ha suggerito di provare a parlare con Prigozhin.

"È inutile. Non risponde al telefono, non vuole parlare con nessuno", ha risposto Putin. Allora Lukashenko ha detto che ci avrebbe provato lui. La prima telefonata con Prigozhin è avvenuta alle 11. "Yevgeny era completamente euforico e per i primi 30 minuti abbiamo parlato solo con parolacce". Poi il dittatore bielorusso ha parlato francamente. "Ho detto: Yevegny, nessuno ti darà né Shoigu né Gerasimov. In particolare in questa situazione. Conosci Putin bene quanto me – ha raccontato –. Sarai schiacciato a metà strada come una pulce". E così, visto che nessuna altra unità militare si era unita al putsch, Prigozhin ha infine trattato sulla resa dei suoi e sull’immunità.

Lukashenko ha anche detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non eliminare il capo della Wagner. "Ho detto a Putin: possiamo ucciderlo, non è un problema. O al primo tentativo o al secondo. Ma gli ho chiesto di non farlo", ha spiegato Lukashenko durante un incontro con i funzionari della sicurezza. Ma Prigozhin evidentemente si fida fino a un certo punto, visto che ha preso aloggio a Minsk nell’unico hotel senza finestre. Almeno un cecchino non potrà freddarlo mentre cammina nella sua stanza. È già qualcosa. Ma il suo destino è appeso a un filo. Per dirla con Ungaretti, sta come d’autunno sugli alberi le foglie.