Purgatori, il giallo dell’infezione

ROMA

Entrano nel vivo le indagini che puntano a stabilire le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori. I pm della Procura di Roma e i carabinieri del Nas hanno già ascoltato alcuni testimoni, tra cui medici e conoscenti del reporter. Altre persone saranno sentite nei prossimi giorni per ripercorrere gli ultimi tre mesi di vita di Purgatori, segnati dalla diagnosi di tumore ai polmoni. Per la sua scomparsa sono indagati due medici della clinica romana Pio XI.

I Nas hanno provveduto al sequestro della documentazione e delle cartelle cliniche. Risposte si attendono dagli accertamenti autoptici: la Tac, eseguita ieri, e l’autopsia che sarà svolta oggi. Seguiranno i prelievi per procedere con esami anatomopatologici i cui risultati arriveranno non prima della fine di agosto. Solo al termine della terza fase, si avranno elementi certi per avere un quadro clinico di Purgatori e stabilire se la patologia che ha strappato alla vita il giornalista sia stata di origine oncologica o infettiva.

Agli esami assisterà Vincenzo Pascali, direttore dell’Istituto di medicina legale della Cattolica, perito di fiducia della famiglia di Purgatori.