Castelvetrano (Trapani), 24 ottobre 2020 - Tragedia della strada in Sicilia. Un pullman si è ribaltato a Castelvetrano (Trapani) lungo la statale 119 dopo lo scontro frontale con un'autovettura, una Ford Fiesta che dopo l'impatto è finita in unn dirupo. Due le persone morte: il conducente 66enne dell'auto e un passeggero 45enne dell'autobus, che stava percorrendo la statale che porta a Castelvetrano. In particolare si tratta di un medico e un operatore sanitario.

A bordo del mezzo pubblico c'erano diversi sanitari che lavorano nell'ospedale di Marsala. I passeggeri stavano dormendo al momento dell'impatto tra i due mezzi. L'automobilista deceduto prestava invece servizio nel presidio territoriale di emergenza a Santa Ninfa e aveva fatto il turno notturno.

L'incidente è avvenuto tra un pullman della Salemi che collega Palermo e Marsala e una Ford Fiesta. L'impatto è stato frontale. L'autista ha cercato di

evitare lo scontro, ma il grosso mezzo si è ribaltato. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani.