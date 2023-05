Pullman precipita nello strapiombo, decine di turisti erano appena scesi Muore l’autista di 28 anni

Non aveva compiuto ancora 29 anni Nicola Fusco, morto in un incidente stradale a Ravello, in Costiera Amalfitana: era alla guida di un autobus che è finito fuori strada precipitando in uno strapiombo per oltre 20 metri. Solo per caso il bilancio non è stato più grave: il giovane aveva appena trasportato una comitiva di turisti a Ravello e stava scendendo verso la Statale amalfitana.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha sbandato in una curva. Dopo aver sbriciolato il muretto che delimita la carreggiata lungo la strada, è prima finito sulla strada sottostante e poi è precipitato, finendo a ridosso di un’abitazione privata che fortunatamente non è abitata. Una dinamica ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il corpo del giovane è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo.