Pullman a fuoco in galleria, 25 intossicati Il fumo invade l’A12: traffico in tilt

Caos sulla A12 tra Recco e Genova Nervi nel tardo pomeriggio proprio nel momento di picco del traffico per il rientro dal mare. Un pullman di turisti per l’eccessivo surriscaldamento ha preso fuoco nella galleria Monte Giugo causando una densa nube di fumo: 37 i feriti, di cui 25 intossicati e 12 sotto choc. Il più grave è l’autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica. Il fumo ha invaso entrambe le carreggiate bloccando il traffico e anche altri passeggeri delle auto in coda hanno lamentato malesseri per il fumo ricorrendo alle cure del personale medico accorso. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni con uscite obbligate a Recco per chi proviene da Livorno e a Nervi per chi arriva da Genova. Autostrade per l’Italia ha chiesto "assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure".