Pugnalata tra i passanti . Presa a calci e uccisa. È stato l’ex marito

TOLENTINO (Macerata)

"Ho sentito un urlo, così sono uscita dal bar. Ho visto una colluttazione tra un uomo e una donna, poi lei è finita a terra. Ma nonostante ciò, lui continuava a prenderla a calci. Poi a un certo punto si è fermato, si è seduto su una panchina e ha cominciato a dire: "Ho fatto quello che dovevo fare".

È l’agghiacciante racconto di una testimone che ha assistito, poco prima delle 20 di ieri, all’omicidio consumato a Tolentino, in provincia di Macerata. La vittima di questo ennesimo femminicidio è Gentiana Hudhra, 45 anni, di nazionalità albanese: a ucciderla a coltellate sarebbe stato l’ex marito, un 55enne anche lui albanese.

Il delitto è stato consumato a ridosso del parco di via Benadduci, quando era ancora giorno, sotto gli occhi di diversi passanti. Subito è partita la chiamata ai carabinieri e al 118, ma per la donna – badante e madre di due figli maggiorenni – non c’è stato nulla da fare. I militari della Compagnia di Tolentino hanno subito fermato l’ex marito della donna, che dopo l’omicidio è rimasto su una panchina: attorno a lui alcuni passanti, che hanno dato indicazioni ai carabinieri. Qualcuno avrebbe anche tentato di scagliarsi contro l’uomo, ma è stato evitato ogni contatto.

Stando alle prime ricostruzioni dei militari dell’Arma – guidati dal comandante provinciale, il colonnello Raffaele Ruocco, che si è subito precipitato da Macerata a Tolentino – ieri sera la donna stava andando al lavoro. Avrebbe dovuto passare la notte in servizio, ma ha incontrato per strada l’ex marito. Sarebbe partito un litigio, degenerato in una brutale aggressione a colpi di coltello.

Il 55enne – che secondo le prime indiscrezioni soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico – non ha opposto resistenza ai carabinieri. Alle 22 di ieri non era stato ancora formalizzato alcun provvedimento cautelare: l’uomo era però trattenuto nella caserma dei carabinieri in attesa dell’arrivo sul posto del magistrato, il sostituto procuratore Enrico Riccioni. Hudhra e l’ex marito erano separati da alcuni anni: avevano due figli maschi di 21 e 23 anni, per i quali sono stati mobilitati i servizi sociali, per un supporto psicologico in questo momento tragico. Sul luogo dell’omicidio è arrivato anche Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino: "La città è sotto choc e si stringe ai figli e alla famiglia di Gentiana: siamo impazziti, in una settimana troppo dolore (il riferimento è alla morte della 15enne Gessica Vulpe, falciata a morte da un furgone la scorsa settimana, ndr). Gentiana era una brava persona, una badante amata e benvoluta. L’Ast si è attivata subito per dare supporto psicologico ai figli. Mi ha telefonato anche il governatore Francesco Acquaroli per informarsi sulla vicenda". Una preghiera è stata recitata durante il pellegrinaggio Macerata-Loreto, che si è svolto proprio ieri sera.