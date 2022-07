Pugile ucciso ad Anzio: si costituisce il presunto assassino

Roma, 19 luglio 2022 - É a una svolta il caso dell'omicidio del pugile di 25 anni avvenuto sabato scorso ad Anzio. Una persona si è costituita questa sera a Roma in relazione all'uccisione di Leonardo Muratovic, accoltellato sabato notte ad Anzio nel corso di una rissa fuori ad un locale nella zona della movida. In base a quanto si apprende, a consegnarsi alle forze dell'ordine sarebbe un giovane di 20 anni che è stato accompagnato dal fratello in una stazione dei carabinieri. Il giovane verrà ora ascoltato dal pm titolare dell'indagine che verificherà la sua versione e nel caso disporrà il fermo. Il giovane avrebbe deciso di consegnarsi alla luce dell'attività di indagine svolta in queste ore dalla polizia.

La posizione del fratello, che ha accompagnato il ventenne questa sera alla stazione dei carabinieri Gianicolense, resta al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto nella notte di sabato. Per questa vicenda è stato arrestato anche il padre della vittima che, domenica, ha ferito due bodyguard del locale dove è iniziata la rissa. L'uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato di Anzio dove i due erano stato convocati come persone informate sui fatti.