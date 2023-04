Il malato mentale in casa, le famiglie disperate. "Viviamo nel terrore, c’è chi dorme in auto"

Patologie sommerse. A fronte dei quasi 800mila "utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici" nel 2021, stando ai dati del Ministero della Salute, chissà quante persone in difficoltà sfuggono a censimenti, controlli, cure. Vivono nell’ombra. Talvolta riappaiono sotto la luce livida di un fatto di cronaca. È successo a Gianluca Paul Seung, che la settimana scorsa a Pisa ha massacrato la psichiatra Barbara Capovani. "Le famiglie sono abbandonate", testimonia Maria Antonietta Buonagurio, presidente dell’Associazione per la Riforma dell’Assistenza psichiatrica, tra le principali organizzazioni fondate dai parenti dei pazienti. "Mia sorella ha avuto episodi psicotici – racconta –, era riluttante, ma poi ha deciso di curarsi e ora conduce una vita normale".

Qual è il primo problema per le famiglie?

"L’impreparazione. Non sanno cosa fare e a chi rivolgersi perché di salute mentale non si parla mai, manca l’informazione e di conseguenza la prevenzione. Poi ci sono solitudine ed emarginazione, perché la ‘follia’ fa paura".

Gianluca Paul Seung

I disturbi psichiatrici condizionano la volontà del paziente, fattore imprescindibile per intraprendere o continuare una terapia. Si vive alla giornata?

"Sì, ed è sfibrante. Non si vede una via di uscita. In qualche modo si ammala tutto il nucleo familiare".

Si convive con la paura?

"Alcune famiglie vivono in uno stato di terrore. C’è chi trascorre le notti in auto, chi addirittura è costretto ad andare via di casa".

La vergogna è un fattore condizionante?

"Lo stigma blocca la famiglia, che ci mette un po’ prima di attivarsi. Così passa tempo che sarebbe prezioso ai fini della cura. Internet, grazie all’anonimato, ha attenuato questo problema. Poi, però, comincia una trafila difficile".

Ce la racconti.

"Si telefona al centro di salute mentale del territorio e a questo punto la situazione diventa quasi drammatica perché il personale è insufficiente e a volte non adeguatamente formato. Spesso passano settimane prima di un appuntamento. Ed è un problema, perché se una persona fa il primo passo vuol dire che c’è un’emergenza. Inoltre, bisogna sfruttare la convinzione del malato a farsi curare, che oggi c’è e domani no".

E se il malato non si convince?

"È un problema ulteriore perché i servizi, a precisa richiesta, rispondono che non hanno personale sufficiente per andare a domicilio o che non possono obbligare qualcuno a curarsi. Intanto a casa la situazione peggiora finché, nei momenti di grave crisi, non si è costretti a chiamare il 118 per un trattamento sanitario obbligatorio. Molti pazienti arrivano ai centri di salute mentale solo in questo modo".

Con l’inizio di un percorso di cura le difficoltà delle famiglie si attenuano?

"No, perché il centro di salute mentale si limita a somministrare le medicine. La terapia è solo farmacologica perché manca personale. Invece, servirebbero la psicoterapia e la frequenza dei centri diurni. Non è detto, inoltre, che il paziente assuma i farmaci con diligenza. E spesso si chiude in casa, mentre andrebbe inserito in un progetto di socializzazione".

Quando i pazienti sono più giovani dei familiari si pone pure la questione del ’dopo di noi’.

"I genitori hanno sempre questa angoscia. Pensano: se noi siamo stati abbandonati, quando non ci saremo più nostro figlio vivrà in mezzo alla strada".

Negli anni del Covid anche i problemi psichici sono finiti in lockdown. Com’è stato affrontato quel periodo?

"È stata una tragedia, sono esplose mille situazioni latenti. E le famiglie non potevano neppure chiedere aiuto".

Le cronache degli ultimi tempi ripropongono il nesso tra disagio mentale e crimine. Come si affronta il tema?

"Bisogna chiedersi se prima della tragedia è stato fatto tutto il possibile per aiutare il malato psichiatrico. Evidentemente no".