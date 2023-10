Prove di unità a sinistra. Il Pd segue la Cgil: "Siamo la piazza che paga le tasse"

È un trionfo di rosso con punte di bianco e ambizioni magnetiche. La Via maestra della Cgil “Insieme per la Costituzione“ – diritti, istruzione, salari, ambiente, democrazia, salute, pace, lavoro – riempie piazza San Giovanni. La questura dice "35mila partecipanti", la Cgil ribatte "100mila". "È una stima credibile", esulta lo stato maggiore del sindacato, assieme alle cento associazioni laiche e cattoliche copromotrici della manifestazione, dall’Anpi alle Acli, da Ali all’Arci. Elenco di un pezzo d’Italia che, oltre a cantare Bella Ciao, non vuole accettare "la prostituzione morale sul corpo sacro della Costituzione", come denuncia dal palco don Luigi Ciotti scaldando la piazza a Maurizio Landini.

"I principi della Costituzione sono stati traditi e la Resistenza svuotata di contenuti", dichiara il fondatore di Libera, complimentandosi con la giudice di Catania Iolanda Apostolico, "bravissima" ad "applicare il diritto" contro il trattenimento dei migranti nei Cpr. È l’intervento più duro assieme a quello di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali (Autonomia locali italiane), schierato contro il progetto di "autonomia" delle regioni più ricche. "L’Italia ha bisogno di essere ricucita, non differenziata – sottolinea Ricci –. Calderoli si fermi, perché siamo pronti a trasformare questo popolo in un comitato referendario che possa fermare la divisione del Paese".

La segretaria dem Elly Schlein, arrivata tra gli applausi, scambia battute con Landini nel retropalco. Un bell’abbraccio e qualche parola all’orecchio per mancanza di voce. Poi il segretario generale della Cgil conquista la scena e la piazza. "È la più grande manifestazione degli ultimi dieci anni". Bandiere, gonfiabili, loghi e magliette da ogni regione d’Italia compresi "Friuli, Sicilia o Sardegna: gente partita da casa ieri e che ci tornerà domani", si carica Landini: "Noi rappresentiamo la maggioranza e allora non possiamo stare né zitti né fermi. Siamo la piazza che vuole unire ciò che è diviso, la piazza di chi vuole cambiare il Paese e di chi paga le tasse. Vogliamo essere ascoltati".

L’idea portante è quella di un’Italia giusta e solidale. "Il governo aumenta i condoni e non combatte l’evasione fiscale che in Italia è di 110 miliardi. Perché non tassa la rendita finanziaria e immobiliare? È accettabile che siano tassati di più il lavoro o la pensione che la rendita immobiliare o finanziaria? Vi sembra normale? I soldi lì vanno presi perché li ci sono e questa è una battaglia che va fatta senza limiti finché non otteniamo un risultato", è l’attacco di sistema. Invece "anche questo governo, con i provvedimenti che sta facendo, va nella direzione di manomettere la Costituzione. Noi l’abbiamo difesa – ricorda – anche quando c’erano i governi di Berlusconi e Renzi". Poi scatta l’avviso a Giorgia Meloni: "È il momento di introdurre un salario orario minimo sotto il quale nessun lavoratore possa essere pagato: 5-6 euro l’ora sono paghe da fame, inaccettabili".

L’attualità incombe: "Condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano. Ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi forma di guerra". E subito scatta il riferimento a papa Francesco e all’invasione della Russia in Ucraina: "Non può essere che l’unico dall’inizio della guerra a cercare la via della diplomazia sia stato il Papa. Tutti dobbiamo essere costruttori di pace. E per difendere l’autodeterminazione dei popoli, compreso quello palestinese, occorre fermare la guerra", precisa Landini (pensando anche all’Ucraina).

"Sciopero, sciopero" è il coro che si diffonde tra una parte del pubblico. "Il governo – protesta il segretario – non deve fare un finto braccio di ferro a scopi elettorali sul tema dell’immigrazione", perché "sono più i giovani italiani che se ne vanno all’estero rispetto ai migranti che arrivano". Pre appello elettorale: "Nessuno di noi pensa di avere la bacchetta magica, quando le cose sono difficili e complicate occorre fare i conti con la complessità. Smettiamo di credere al salvatore della patria: sono 20 anni che a turno arriva il salvatore della patria. Ora basta, quando le cose sono difficili e complicate c’è bisogno dell’intelligenza di tutti, di lavorare insieme. È questo l’obiettivo".