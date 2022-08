Prove di terzo polo. Calenda verso il patto con Renzi: "I seggi? Prima il programma"

Il tempo stringe. Se è scritto nel destino che Carlo Calenda e Matteo Renzi correranno come alleati, lo sapremo a breve. Secondo fonti ben informate, i due leader centristi si vedranno presto, forse già oggi, per verificare se vi sono le condizioni per una lista unica. Nel Pd, che ha il dente avvelenato per il divorzio , questo esito lo danno per scontato. "Calenda – dice il governatore della Toscana, Eugenio Giani – ora è nelle mani di Renzi. Deve raccogliere in due giorni le firme, cosa impossibile, e quindi si deve rimettere a Renzi". Il leader di Italia Viva è apertamente disponibile: "Non fare un accordo sarebbe un errore – ha detto in serata a Zona Bianca – Il mio candidato premier è Draghi ". Calenda è più cauto e per ora svicola. Al Tg1 che gli chiede se cercherà l’accordo con Renzi, il leader di Azione replica: "Noi stiamo raccogliendo le firme e faremo una campagna solamente sulle cose da fare. Del resto mi interessa poco". Ma i contatti ci sono.

Nel frattempo, Calenda ha un problema reale. Il divorzio anche da Più Europa l’ha reso orfano del simbolo e ora, per presentare quello di Azione alle elezioni di settembre, deve trovare 36mila e 750 firme per i collegi della Camera e 19.500 per il Senato (anche se lui insiste: "Sulle firme abbiamo verificato una esenzione. Io sono stato eletto al Parlamento Ue". I tempi sono stretti: tra il 12 e il 14 agosto, le forze politiche dovranno formalizzare le coalizioni. Per le firme c’è tempo fino al 21-22 agosto. Domenica Calenda ha sentito in chat i segretari provinciali per avviare da domani la raccolta.

Intanto Calenda replica punto per punto a quanti – da Pd a +Europa ai verdi – ripetono che sapeva benissimo che l’alleanza sarebbe stata basata su due accordi distinti che avrebbero compreso anche Fratoianni e Bonelli. "Il Pd prima ha fatto un patto con noi – ribatte Calenda – e poi ha fatto un patto con contenuti contrari con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi in fondo è comunista. Ora io ho detto a Letta, “se firmi il patto la gente non capirà più niente, diventa un’accozzaglia“. Letta sapeva benissimo che avremmo rotto".

Il leader di Azione, come è nel suo stile, ne ha per tutti. "Io mi sono stancato – dice Calenda in un video sui social – non faccio politica per andare appresso a quello che sembra “Il giorno della marmotta“. E dunque, via – annuncia – si costruisce un grande partito della nazione". Se da soli o con Renzi e Pizzarotti, si vedrà. Anche ieri Calenda è stato oggetto di attacchi durissimi, non ultimo quello di Angelo Bonelli che lo accusa di fascismo per la militarizzazione dei siti per le opere pubbliche. "Ecchela là (in romanesco: ecco fatto). Sono diventato fascista. Contavo i minuti" replica Calenda, al quale la battuta non fa difetto. Come la consapevolezza che questo è solo l’inizio.