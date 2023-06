Prova di matematica equilibrata Grande spazio all’analisi

di Paolo Negrini *

La prova di matematica del liceo scientifico riappare dopo tre anni in una forma assai tradizionale, lasciando al passato i problemi contestualizzati e le applicazioni della matematica alla fisica. Il settore prevalente è l’analisi, strumento esclusivo per la risoluzione dei due problemi e prevalente in cinque quesiti su otto.

Oggetto del problema 1 è una funzione definita a tratti. Le questioni proposte riguardano derivabilità, rette tangenti al grafico, calcolo di aree mediante integrali. Il problema è elegante: la risoluzione richiede padronanza degli strumenti da applicare, mentre i calcoli sono ridotti al minimo. Il problema 2 è più tecnico e laborioso. Si tratta di studiare una famiglia di funzioni dipendenti da un parametro, determinandone le proprietà al variare di questo. Infine la misura di un’area; l’integrale richiede un po’ di calcoli.

Cinque quesiti su otto riguardano l’analisi: un problema di minimo in geometria solida, i teoremi di Rolle e Hopital, derivabilità, teorema degli zeri, retta tangente a un grafico. Il quesito 1 propone un grazioso problema di geometria euclidea, il 2 un problema molto semplice di probabilità, il 3 un problema di geometria analitica dello spazio, insidioso ma non particolarmente difficile.

* professore del Dipartimento di Matematica

dell’Università di Bologna