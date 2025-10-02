Proteste per la Flotilla in tutta Italia, città invase dai cortei e scontri con gli agenti nelle stazioni. Guerriglia a Bologna e alle Ogr di Torino

Roma - Divampano la rabbia e l’indignazione lungo tutto lo Stivale per il blocco della Global Sumud Flotilla e per la guerra a Gaza. «Blocchiamo tutto» è il refrain che alla vigilia dello sciopero generale indetto dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base fa scendere in piazza decine di migliaia di persone. Le immagini dell’abbordaggio delle 44 imbarcazioni, giunte a poche decine di miglia dalla costa palestinese, riuniscono circa diecimila manifestanti in piazza Castello, a Torino. «Gaza ha vinto nonostante il dolore», si legge nello striscione che guida il corteo dell’Associazione palestinesi in Italia.

Flash mob luminoso all'ospedale Niguarda di Milano per il personale sanitario morto in Palestina

La giornata di giovedì 2 ottobre, per la città della Mole, è stato un susseguirsi di occupazioni, con l’interdizione per motivi di ordine pubblico delle stazioni della metropolitana di Porta Susa e Porta Nuova e l’interruzione (breve) delle operazioni di imbarco e sbarco all’aeroporto. Circa duecento persone a volto coperto, inoltre, hanno devastato le Officine grandi riparazioni, dove venerdì 3 ottobre sono in programma una serie di incontri con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, John Elkann e Jeff Bezos. Un attacco che ha portato alla distruzione di cancelli, vetri, porte e fioriere attraverso l’uso di aste e fumogeni. Minacciati anche i giornalisti che riprendevano le devastazioni.

La manifestazione di Firenze

Forti tensioni si sono registrate a Napoli, dove centinaia di manifestanti hanno raggiunto il porto provando a sfondare il blocco delle forze dell’ordine, rischiando che la protesta si tramutasse in violenza. «Non vogliamo essere complici del genocidio», hanno detto alcuni portavoce. A Milano, al coro «Palestina libera», un lungo corteo è partito da piazzale Loreto per arrivare ai piedi della Madonnina. «Ci siamo presi le strade, Cadorna e il Duomo», ha dichiarato al megafono una delle organizzatrici. «Quando l’umanità chiama, Milano risponde. Siamo pronti a bloccare tutto».

Manifestanti Pro Pal devastano Ogr Torino

Anche nella Capitale la giornata è stata caldissima. In mattinata ci sono state tensioni nel cortile di un liceo, nella zona di Villa Pamphili, tra studenti pro-Pal e alcuni appartenenti alla comunità ebraica. Nel pomeriggio, invece, migliaia di persone si sono radunate al Colosseo per la manifestazione indetta dal Global movement to Gaza Italia. Il corteo poi è arrivato al Circo Massimo, raggiungendo quota 10mila manifestanti.

Manifestanti Pro Pal in piazza Duomo a Milano

«Palestina libera» e «Basta complicità» sono solo alcuni degli striscioni che hanno accompagnato le proteste a Firenze. Oltre cinquemila manifestanti, contenuti da brevi cariche di alleggerimento delle forze dell’ordine, hanno occupato i binari della ferrovia di Santa Maria Novella, fermando la circolazione dei treni. Alcuni poliziotti hanno riportato delle contusioni. Bloccate anche la Declassata, la tangenziale di Prato, e la stazione Centrale di Livorno. A Genova, invece, è scattato il presidio permanente al varco Albertazzi del porto, dopo che tremila manifestanti nella notte tra martedì e ieri si sono radunati davanti alla sede dell’associazione «Music for peace», promotrice della raccolta alimentare per la popolazione di Gaza, bloccando l’accesso al casello autostradale.

Lancio di lacrimogeni e bombe carta tra manifestanti ProPal e le forze dell'ordine a Bologna

Le proteste hanno riguardato anche Bologna, Pisa, Cagliari, Bari e Venezia. A Trento, infine, un gruppo di manifestanti ha provato ad entrare nella stazione ferroviaria, ma è stato respinto dalle forze dell’ordine con cariche di alleggerimento e lancio di lacrimogeni. Un poliziotto è rimasto ferito leggermente alla mano. E oggi, si replica.