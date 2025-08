Quelli del No al Ponte sullo Stretto, monta la protesta: “Danni ambientali, rischio sismico, mafie e costi insostenibili”

Roma, 6 agosto 2025 – Le associazioni Greenpeace, Lipu, Legambiente e Wwf Italia giudicano la decisione del Cipess che da l’ok al progetto del Ponte sullo Stretto "un vero e proprio azzardo, sia per motivazioni economiche sia per il quadro d'incertezza del progetto che rimanda alla fase progettuale esecutiva test dirimenti e analisi essenziali. Non stupiscono le dichiarazioni trionfalistiche del governo e del ministro Salvini in particolare: rientrano nel quadro della propaganda politica e sono state già smentite dai numeri e dalle carte".

Come si è sempre dato per scontato, incalzano gli ambientalisti, il parere della Commissione Via, "oggi si dà già per acquisito il parere della Corte dei conti che, invece, ancora deve pronunciarsi. Si tace sul fatto che la cosiddetta apertura dei cantieri sarà poco più che simbolica e riguarderà interventi preliminari sia perché il progetto esecutivo non è ancora stato redatto, sia perché la modifica di legge voluta dal Governo per procedere a una cantierizzazione a fasi spezzetterà il progetto esecutivo lasciando sino all'ultimo aperta l'incognita sui risultati sulle prove da fatica sulla tenuta dei cavi e sugli approfondimenti sismici prescritti dalla Commissione Via".

E ancora: "Si fa finta che gli impegni di spesa pubblica assunti per il ponte abbiano le necessarie coperture quando ci si sta affannando per farli incredibilmente passare tra le spese militari al di fuori del patto di stabilità. Un progetto stimato a 13,5 miliardi di euro, mai valutato in termini di terzietà, che ha visto posizioni negative esplicite dei Governi tecnici di Mario Monti e Mario Draghi, che è stato prima presentato come attrattore di investimenti privati e oggi invece assorbe oltre 6 miliardi del Fondo di Coesione e Sviluppo (di cui 1,6 di competenza delle Regioni Sicilia e Calabria): per il Ponte si sottraggono fondi destinati ad alleviare le disparità economiche e sociali e a promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio, tagliando altri interventi destinati a servizi e welfare".

Il ponte, insomma, va avanti "mentre si sottraggono risorse al trasporto dei pendolari, alle scuole ed all'assistenza sanitaria".

Ma costerà davvero 13,5 miliardi di euro? Crederlo, concludono le associazioni, "è come credere che i bambini li porta la cicogna. La cifra riportata nell'allegato infrastrutture al Def nell'agosto 2023 è rimasta la stessa ad agosto 2025 e certo l'andamento della svalutazione e il contesto economico è cambiato rispetto a quello che si poteva prevedere. Non a caso alcune testate finanziarie già stimano l'opera a 14,6 miliardi".

Inoltre, il tempo della cantierizzazione e di consegna dell'opera non è quello inizialmente previsto, "non fosse altro perché sono stati sottostimati i tempi del processo autorizzativo come provano i ripetuti annunci del ministro Salvini che ha continuato a spostare in avanti la data di inizio lavori. Tutto questo avrebbe dovuto comportare una diversa modulazione del piano finanziario. Del resto, considerando che il ponte circa 10 anni fa era stimato con presuntuosa certezza per 8,5 miliardi, è arduo pensare che tra 10 anni i 13,5 miliardi attuali rimarranno tali".

Ma oltre alle questioni economiche ci sono quelle dell’impatto dell’opera che stanno in primis a cuore alle associazioni ambientaliste.

Nel giorno in cui Matteo Salvini annuncia l'ok definitivo al progetto, le associazioni ambientaliste presentano un nuovo reclamo all'Unione Europa. "L'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina è certo, documentato e, dopo anni di negazioni, ammesso dagli stessi proponenti l'opera. Per superare questa impasse è stata avviata una procedura speciale che consentirebbe comunque la realizzazione del Ponte secondo condizioni precise fissate dalle norme comunitarie, condizioni che però non sono state rispettate", affermano Associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF.

Oggetto del reclamo è il secondo parere della Commissione VIA VAS (n. 72/2025) con cui si e' chiusa la cosiddetta procedura di "livello III della VINCA" (Valutazione d'Incidenza): "Se non ci fossero impatti ambientali – spiegano gli ambientalisti – questa procedura non sarebbe mai stata avviata. Questa, infatti, si attiva solo in presenza di impatti ambientali acclarati e non mitigabili che riguardano aree tutelate dalle direttive comunitarie Habitat ed Uccelli, cioè i siti della Rete Natura 2000, che interessano anche lo stretto di Messina, sia il lato siciliano che quello calabrese oltre che il tratto di mare che li separa.

La Commissione VIA VAS ha evidenziato gli impatti ambientali che il Ponte produrrebbe e, quindi, per poter procedere all'autorizzazione del progetto nonostante questo incida sui siti Natura 2000, ha prescritto la procedura di autorizzazione in deroga che però prevede tre condizioni ineludibili: l'assenza di alternative rispetto al progetto che produce impatti, la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che lo giustifichino, e interventi ambientali compensativi che bilancino gli impatti che provoca".

Secondo Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF "tali condizioni non sussistono. Inoltre, il modo in cui si è tentato di dimostrare la sussistenza di questi requisiti è stato strumentale per eludere il parere che altrimenti si darebbe dovuto chiedere all'Unione Europea. Infatti, il Governo nei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, oltre a valutazioni economiche sul rapporto costi benefici dell'opera, ampliamente opinabili, ed oltre ad effetto economico atteso dal carattere miracolistico, ha sostenuto che il Ponte avrebbe un interesse strategico anche per motivi di sicurezza militare, sanitaria e di protezione civile e in presenza di tali motivazioni la procedura viene esentata dal parere comunitario".

"Le motivazioni militari - si legge in una nota - sono paradossali non fosse perché il Ponte se militarmente strategico sarebbe il primo obiettivo da abbattere, per non dire che pensare oggi a spostamenti rapidi di mezzi e truppe via terra ha dell'anacronistico. Le motivazioni di protezione civile, richiamate sia in caso di calamità sia per gli incendi, non tengono correttamente conto dei mezzi e delle persone dislocate sul territorio, non considerano il collasso del sistema di mobilità che ci sarebbe in caso di terremoto, fingono d'ignorare il sistema di dislocamento dei canadair e la gestione nazionale di questi. Le motivazioni sanitarie addirittura sostengono l'inverosimile tesi per cui il Ponte migliorerebbe l'accesso ai servizi sanitari, si favorirebbe il coordinamento dei centri di cura, si ridurrebbe il sovraccarico ospedaliero, si migliorerebbero i servizi sanitari nel loro complesso, quando i sistemi di sanitari di Messina, Villa San Giovanni e Reggio hanno problemi di mezzi e risorse che nulla c'entrano con l'attraversamento dello Stretto". Le associazioni accusano la Commissione VIA VAS di non essere entrata "nel merito delle questioni" e di aver "sostanzialmente fatto una mera presa d'atto. Non altrettanto potrà fare l'Unione Europea perché ciò significherebbe eludere i principi del trattato dell'Unione Europea e delle direttive ambientali".