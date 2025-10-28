Proteste a Ca’ Foscari. I ProPal impediscono a Fiano di parlare

All’università Ca’ Foscari di Venezia un gruppo di attivisti pro Palestina ha impedito a Emanuele Fiano, ex deputato del Pd e presidente di ‘Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati’, di parlare a un incontro dedicato alla pace in Medio Oriente insieme ad Antonio Calò, presidente di Ve.Ri.Pa. Al grido "Fuori i sionisti dall’università", una cinquantina di studenti ha interrotto il dibattito, poi annullato.

Fiano ha raccontato che, dopo il trasferimento della sede per motivi di sicurezza in un altro luogo distante, gli attivisti hanno raggiunto comunque l’aula: "Mentre venivo intervistato, dopo circa 40 minuti - racconta Fiano - sono arrivati 50 ragazzi hanno srotolato striscioni con la scritta ‘Fuori i sionisti dalle università’. Uno di loro ha preso il microfono e dalla cattedra ha iniziato a leggere un proclama. Gli organizzatori hanno pattuito con lui che facesse il proclama e noi continuassimo ma ogni volta che provavo a parlare venivo sommerso da fischi. Alla fine abbiamo rinunciato".

"Mi sento male – ha detto – : l’ultima volta che hanno impedito a un Fiano di entrare in una scuola era il 1938, e si trattava di mio padre. Quello accaduto oggi è fascismo". L’episodio ha suscitato un’ondata di reazioni politiche. Piero Fassino ha parlato di "metodi squadristi". Solidarietà è arrivata da numerosi esponenti Pd, fra i quali Orlando, Malpezzi e Verini, che ha parlato di "violento antisemitismo". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, pur esprimendo solidarietà, ha invitato a non paragonare il fenomeno al fascismo storico, ma a chiamare le cose "col loro nome". Solidarietà anche dal leader di Azione Carlo Calenda e dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio che lo ha definito "un atto di intolleranza All’università e oscurantismo". Solidarietà anche da Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. Secondo una nota di Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati, si tratta dell’ennesimo episodio di violenza politica ai danni di chi lavora da anni per il dialogo e la pace.