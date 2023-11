Protesta nelle scuole. Un minuto di rumore in memoria di Giulia: "Non restiamo zitti"

Un minuto di raccoglimento per Giulia? No, grazie, non è tempo di silenzio. "Facciamo rumore e bruciamo tutto". Da Roma a Milano fino a Palermo, i licei e le università italiane danno vita a un clamoroso "minuto di rumore" per gridare contro la piaga dei femminicidi. Quello di Giulia Cecchettin e delle altre centinaia di donne uccise ogni anno dagli uomini, quasi sempre partner o ex partner. Lo sfogo di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, certamente distrutta dal dolore ma anche lucida nel chiedere una prova più drastica e immediata del generale sentimento di repulsione, trova in tutta Italia voci pronte ad agire contro l’impalpabilità del silenzio commemorativo. Nasce così una saldatura spontanea tra licei e università dove ragazzi e ragazze condividono rabbia, protesta, grida (in un clima di mobilitazione già torrido per via del conflitto in Palestina).

Il megafono collettivo con più decibel è nella Capitale, dove centinaia di studenti si riversano nei cortili dei licei. Al Manara, al Morgagni, all’Orazio e al Tasso, così come al Farnesina, al Virgilio, al Talete, al Mamiani, al Kennedy, all’Albertelli e in molti altri istituiti, i ragazzi si oppongono al minuto di silenzio chiesto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. "Diciamo no a un silenzio assordante. Bruciamo tutto". Con rumore di chiavi, urla nei megafoni, applausi, fischi e colpi sui banchi, i ragazzi si mobilitano per dire "mai più vittime, diventiamo marea". Fumogeni viola e conto alla rovescia. Poi alle 11, l’orario indicato per il silenzio, studenti e studentesse si scatenano contro femminicidi, machismo e cultura patriarcale. Parte "il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". La protesta del rumore va in scena anche all’università tra gli studenti (già in occupazione) della Sapienza.

Scene analoghe nei licei di Milano. Dal Manzoni al Tenca, dal Vittorini al Carducci, i manifestanti ricordano che "per le sorelle uccise non basta il lutto. Giulia è una delle tante donne uccise da un bravo ragazzo" (formula fatalista e diabolica messa volutamente alla berlina). Anche i collettivi della Statale milanese lanciano un flash mob. E il giro d’Italia del rumore colpisce pure in Senato, a Roma, dove i vertici attuali e passati della Commissione Femminicidi osservano in diretta il vociante impegno dei giovani in visita a Palazzo Giustiniani.

Valditara osserva il minuto di silenzio all’Istituto comprensivo 46 Scialoja Cortese di Napoli. Non sa che le punte più avanzate della protesta stanno disattendendo la sua indicazione. E a colpire non è tanto che i ragazzi ribaltino l’idea istituzionale del raccoglimento nel suo esatto e plateale contrario. A impressionare è la distanza che la vicenda di Giulia sta scavando nel Paese tra schemi antichi e nuove frustrazioni. "Gli studenti fanno bene a scendere in piazza, ma non sono d’accordo che si debba bruciare tutto – prova a stoppare le polemiche il ministro –. Bisogna costruire, bisogna bruciare il male, bisogna bruciare una cultura maschilista, questo sì".

Proprio a Napoli scampanellano insieme in strada le mamme e le figlie dell’Udi (Unione donne italiane). Dietro a uno striscione con un inequivocabile “Basta!“, chiedono di andare oltre ai ’pacchetti sicurezza’. "Siamo stanche di sentire solo chiacchiere – afferma Stefania –. Non possiamo più sopportare che una donna muoia domani". Ancora: "Serve una svolta culturale. Le donne sono vittime perché non c’è parità". "È importante che la politica recepisca la necessità di un cambiamento ora", aggiunge Carla.

Manifestazioni, cortei o sit-in nel nome di Giulia Cecchettin sono previsti oggi a Macerata (alle 18 Piazza della Libertà), Alessandria, Vicenza e Roma (con sit in a San Lorenzo). Domani sarà la volta di Ancona (corteo dal Passetto a Piazza Roma alle 17.45), Calenzano (alle 18.30 in Piazza del Comune), Carpi (alle 19 davanti al municipio), Bari, Como, Merano e Genova. Gli appuntamenti clou restano convocati per sabato alle 11 in Piazza della Scala Milano, alle 14.30 a Roma al Circo Massimo, e a Messina (alle 10 in Largo Seggiola), altra manifestazione battezzata di rilievo nazionale al pari di quella nella Capitale. In parallelo, proteste pubbliche sono previste sabato a Monza (ore 10.30 Piazza Roma), Parma, Perugia (ore 17.30 Piazza del Bacio), Cuneo, Trieste, Ragusa e Palermo. La politica è chiamata a dare risposte.