Protesta femminista a Verona: "Non vogliamo più Domingo al Festival"

Cancellare la presenza di Plácido Domingo

ai prossimi festival della Fondazione Arena di Verona. È questa la richiesta di Slc Cgil

e delle associazioni femministe rivolta direttamente al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Proprio un anno fa,

l’82enne tenore spagnolo era stato criticato

dai musicisti dell’orchestra dell’Arena

di Verona, che si erano rifiutati di alzarsi dopo l’esecuzione della Turandot di Giacomo Puccini. Fu una protesta plateale, rivolta contro uno dei più famosi cantanti d’opera

al mondo, accusato di molestie sessuali – la prima accusa arriva nel 2019, l’ultima è di gennaio scorso – da lavoratrici del settore.

In quel caso, la protesta nasceva dal fatto che Domingo non si fosse comportato in modo professionale durante le prove dello spettacolo. La conseguenza, scriveva il sindacato, era stato un concerto mediocre, in cui tutti i professionisti si erano sentiti "abbandonati a loro stessi in più di un’occasione, rischiando più volte di andare tutti gambe all’aria".

La miccia, a distanza di un anno, è il ritorno

del cantante al gala ’Plácido Domingo in Opera’. Un’esibizione che l’arena definisce "un successo". E subito arriva la risposta del sindacato, secondo cui il concerto ha registrato un flop di presenze. "Sarebbe l’ora di pensare a qualcosa di diverso dal gala Domingo – dice Mario Lumastro, segretario provinciale di Slc Cgil –. Una serata dedicata ai giovani direttori d’orchestra e cantanti solisti emergenti", per esempio. A questo si aggiunge poi la lettera del movimento ’NonUnaDiMeno’, che parla di "inammissibile profilo etico di Domingo", aggiungendo che "colpisce che una Fondazione diretta da una soprintendente, quindi una donna, insista nell’invitare un tanto discusso personaggio".

Amalia Apicella