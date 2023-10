Proporzionalità delle sanzioni

Sale la soglia di esonero per il visto di conformità, lo strumento che garantisce la corretta applicazione delle norme fiscali. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo che modifica gli adempimenti fiscali, l’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti sarà necessaria per un importo non superiore a 70mila euro annui (invece di 50mila) relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo sotto i 50mila euro (invece di 20mila) relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.