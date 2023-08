Pronto soccorso, emergenza Ferragosto. Pochi medici, si rischia il collasso

Roma, 12 agosto 2023 – Mancano cinquemila medici di pronto soccorso. E l’esodo è ancora in corso. Una grave carenza organica, ormai cronica, che, come ogni anno, nel periodo estivo assume i connotati di una vera e propria emergenza.

Un Pronto soccorso

L’allarme

In vista del lungo weekend di Ferragosto, a lanciare l’allarme è la Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza. Il problema, per la Simeu, è che non si riescono a controbilanciare le fughe con i nuovi ingressi, estremamente ridotti a causa della scarsa attrattività di questa branca della medicina caratterizzata da insostenibili condizioni di lavoro. E quelli che rimangono – spiega il presidente della Simeu, Fabio De Iaco – "devono sobbarcarsi una grande mole di lavoro" con turni anche "di 12 ore consecutive".

Le ferie

Uno scenario già critico che, ad agosto, viene aggravato – spiega – dalla "necessità di far andare in ferie i colleghi" e dal "netto incremento dell’afflusso nelle località turistiche" dove "il 15 agosto sarà una giornata di vera passione, perché i Pronto soccorso verranno assaliti da un numero di pazienti a cui non sono abituati".

Emergenza località turistiche

Conti alla mano, per fare alcuni esempi, in Sicilia, a fronte di 786 medici necessari per svolgere attività di Pronto Soccorso – stando ai dati Simeu – ce ne sono solo 414, una copertura organica pari al 53%. Il Cardarelli di Napoli – sottolinea il presidente della Cimo-Fesmed, Guido Quici – "normalmente ad agosto registra 240 accessi al giorno in pronto soccorso, ovvero uno ogni sei minuti" e "il 35% di questi, dunque uno ogni 17 minuti, arriva in codice giallo o rosso, dunque in situazione abbastanza grave". Ad Aosta – prosegue Quici – "gli accessi previsti sono mediamente 180 al giorno".

Le dimissioni

Ferie ed esodo estivo finiscono, poi, con l’intrecciarsi con le numerose dimissioni. "Questo – rileva il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma, Antonio Magi – avviene proprio nel mese di agosto ed ecco che la situazione assume toni davvero drammatici". I numeri forniti da Magi evidenziano nei pronto soccorso italiani una carenza di personale, medico e non, pari al -10% e un incremento degli accessi nel periodo estivo del "+15%, la maggior parte dei quali costituita da over 65".

La proposta

Per invertire la rotta, secondo De Iaco, va presa una decisione drastica. La soluzione – spiega – è "rifondare il Servizio sanitario nazionale valorizzando il sistema di emergenza-urgenza, pronto soccorso e 118". È necessario, inoltre, "premiare quel tipo di lavoro e migliorarne le condizioni con il potenziamento degli ospedali e l’eliminazione dell’attesa di ricovero all’interno dei pronto soccorso stessi".