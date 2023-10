"Pronti al rientro altri 500 connazionali". Tajani fiducioso: pochi resteranno in Israele

"Duecento italiani sono rientrati questa mattina (ieri mattina, ndr) da Israele con due voli militari, 180 sono rientrati con un volo privato, e domani (oggi, ndr) dovrebbero essere imbarcati altri 500 in due voli militari

e due privati, in più sono operativi i voli della El Al.

Io ritengo che se le cose andranno per il giusto verso,

tra domani sera e dopodomani mattina (stasera e domani mattina, ndr) non dovrebbero rimanere in Israele molti italiani", a parte i residenti e coloro che non vogliono partire. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani

in Senato in una replica al dibattito in aula sulle mozioni presentate in Parlamento, da maggioranza e opposizioni, dopo gli attacchi di Hamas contro Israele.