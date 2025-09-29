Proiettile a don Patriciello. Il prete anti camorra minacciato in chiesa

CAIVANO (Napoli)Tutt’altro che inatteso, in una logica criminale, l’avvertimento arrivato a un difensore della libertà: un proiettile. È accaduto ieri mattina nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde di Caivano, nel Napopletano. Durante la messa, alla quale era presente anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, Pina Castiello, un uomo ha avvicinato il parroco don Maurizio Patriciello, consegnandogli un fazzoletto con dentro un bossolo, prima di dileguarsi. "È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina – è commento di Castiello –. L’autore è un esponente della criminalità locale che si era confuso tra i fedeli in fila per il rito di comunione". Anche la premier, Giorgia Meloni, ha stigmatizzato l’accaduto, parlando di "un gesto vile, dinanzi al quale lo Stato è con don Patriciello e chi non si piega alla criminalità".

L’uomo è stato bloccato dagli uomini della scorta, assegnatagli nel 2022, e dai carabinieri del servizio di vigilanza, e in passato avrebbe manifestato problemi psichiatrici. Ma più che il messaggero conta il messaggio. Tenendo ferma l’ipotesi di un gesto isolato, frutto di disagio psichico, quello che ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine è che tale episodio potrebbe essere un avvertimento. Il parroco sabato sera sui social aveva duramente criticato un raid armato che si era verificato a pochi metri dal parco appena inaugurato, con dei ragazzi che a bordo di scooter avevano percorso ad alta velocità i viali del rione e sparato alcuni colpi. Gli inquirenti dovranno far luce su quel bossolo, per capire se sia o meno simile a quelli esplosi la sera prima, e se l’episodio può ricollegarsi alla "stesa".

Intanto il Viminale ha deciso di rafforzare la tutela al parroco, al quale sono arrivate espressioni di solidarietà bipartisan.Ma perché questo parroco è così scomodo e viene minacciato? Don Maurizio Patriciello è un figlio della terra napoletana, di cui ben conosce pregi e ferite, orgogli e miserie. Nato a Frattaminore 70 anni fa, fino ai 30 anni lavora come paramedico, poi l’incontro con un frate francescano e la decisione di entrare in seminario. Parroco del quartiere Parco Verde di Caivano, nel 2014 scrisse il libro-denuncia dal titolo "Non aspettiamo l’apocalisse. La mia battaglia nella Terra dei fuochi". L’area è molto nota anche perché ha 13 zone di spaccio, per un giro d’affari stimato di 100 milioni di euro annui. Un altro episodio che portò all’attenzione mediatica il comune campano, fu la bomba carta fatta esplodere dinanzi l’abitazione del prete, nella notte fra l’11 e il 12 maggio 2022. In quel caso, don Maurizio scrisse in un post: "Mi avete costretto, fratelli camorristi, a vivere sotto scorta. Mi pesa. Non lo avrei mai pensato. Fa niente. Vi perdono. Vi abbraccio. Vi chiedo però di cambiare vita. Per il nostro bene. Per il vostro bene. Per il bene dei vostri figli". Una richiesta per ora inascoltata.