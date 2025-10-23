Progetto Educazione digitale, tre classi premiate alla Camera

Nell’era dell’iperconnessione, dove le ore di relazione sociale con i coetanei sono scese drasticamente da 25mila a 5mila a vantaggio del tempo passato sugli schermi, è fondamentale accompagnare bambini e adolescenti nella scoperta del mondo digitale, sensibilizzandoli nell’utilizzo della tecnologia con strumenti concreti e percorsi educativi.

È il messaggio lanciato, ieri, nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale, da Wind Tre in occasione della premiazione alla Camera delle tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi, il progetto di educazione digitale – realizzato in collaborazione con la polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit – che dal 2018 ad oggi ha raggiunto oltre 2 milioni tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà degli istituti scolastici del nostro Paese.

"NeoConnessi è un modello di successo che dimostra come l’educazione digitale debba partire dai banchi di scuola, per arrivare alle famiglie ed estendersi fino ai nonni, creando ponti tra generazioni e promuovendo una cultura digitale inclusiva. Noi – ha affermato Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business, Digital Responsibility Ambassador di Wind Tre – vendiamo Internet e, in un’ottica di ‘give back’ sentiamo la responsabilità concreta di rendere Internet un posto migliore, dove i rischi vengano ridotti al minimo, soprattutto per le generazioni dei più piccoli". Al centro dell’edizione di quest’anno dal titolo ‘Nonni in digitale’ anche un’attenzione alla "connessione tra generazioni".

Giulia Prosperetti