Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Cronaca
CronacaProgetto Educazione digitale, tre classi premiate alla Camera
23 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Progetto Educazione digitale, tre classi premiate alla Camera

Nell’era dell’iperconnessione, dove le ore di relazione sociale con i coetanei sono scese drasticamente da 25mila a 5mila a vantaggio del tempo passato sugli schermi, è fondamentale accompagnare bambini e adolescenti nella scoperta del mondo digitale, sensibilizzandoli nell’utilizzo della tecnologia con strumenti concreti e percorsi educativi.

È il messaggio lanciato, ieri, nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale, da Wind Tre in occasione della premiazione alla Camera delle tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi, il progetto di educazione digitale – realizzato in collaborazione con la polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit – che dal 2018 ad oggi ha raggiunto oltre 2 milioni tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà degli istituti scolastici del nostro Paese.

"NeoConnessi è un modello di successo che dimostra come l’educazione digitale debba partire dai banchi di scuola, per arrivare alle famiglie ed estendersi fino ai nonni, creando ponti tra generazioni e promuovendo una cultura digitale inclusiva. Noi – ha affermato Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business, Digital Responsibility Ambassador di Wind Tre – vendiamo Internet e, in un’ottica di ‘give back’ sentiamo la responsabilità concreta di rendere Internet un posto migliore, dove i rischi vengano ridotti al minimo, soprattutto per le generazioni dei più piccoli". Al centro dell’edizione di quest’anno dal titolo ‘Nonni in digitale’ anche un’attenzione alla "connessione tra generazioni".

Giulia Prosperetti

