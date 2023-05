Profumo di pane fra gli sfollati Il forno mobile sforna solidarietà

LUGO (Ravenna)

Un panificio mobile per dare gratuitamente cibo agli alluvionati in un momento in cui anche l’approvvigionamento dei beni di prima necessità è difficoltoso. L’iniziativa porta la firma della Fondazione Francesca Rava, il grande sostegno di Aidda Emilia-Romagna, Manager Italia e il contributo di altri enti fra cui il gruppo Monrif che edita i nostri giornali.

Fondazione Rava si è immediatamente attivata con il Ministero della Protezione Civile e del Mare per individuare le principali esigenze emergenziali. Secondo le indicazioni e con il supporto logistico della Protezione Civile, la Fondazione in collaborazione con Koor SRL Società Benefit e Creative Knowledge Foundation, ha installato un panificio mobile a Lugo di Romagna, nel Ravennate, sul modello di quelli già utilizzati in Haiti, Honduras e Guatemala in situazioni di emergenza.

L’obiettivo del panificio è quello di distribuire gratuitamente pane, focaccia ed altri prodotti da forno alla popolazione alluvionata e di rifornire 4 mense delle Protezione Civile, collocate nelle aree più colpite dall’alluvione, per un totale di 3.400 persone al giorno. Il mezzo è provvisto della strumentazione necessaria per panificare 24 ore su 24, grazie alla preziosa collaborazione dei panettieri coordinati dallo storico volontario della Fondazione Marco Randon.

Aidda Emilia-Romagna ha sostenuto il progetto della Fondazione Rava condividendone lo spirito di comunità e immediatezza. Importante poi l’aiuto di Manager Italia, che ha deciso di raddoppiare le donazioni dei propri soci per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. La Fondazione distribuisce beni di prima necessità, latte, pannolini e prodotti per l’igiene ai diversi enti sul territorio. Inoltre organizza e coordina squadre di volontariato-aziendale per supportare i lavori di ripristino delle zone allagate a Lugo di Romagna e Sant’Agata, grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti di Moncler e Medtronic.

Fondazione Rava ringrazia poi "per gli importanti contributi all’operatività: Kpmg, Fsi, Daf Trucks NV, Kiloutou, Polin Ec spa, Molino Pasini, Granarolo, Condiparma, Salumificio Cattini, Viandet, che ci hanno permesso di attivare rapidamente la panetteria e il gruppo Monrif, con le testate QN (Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!).

Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, commenta così: "Siamo vicini con tutto il cuore ai bambini e alle loro famiglie colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Come sempre in situazioni emergenziali la Fondazione si è immediatamente attivata in accordo con le istituzioni per portare soccorsi e ascoltando i bisogni della popolazione. Grazie di cuore a tutti i donatori e volontari che hanno permesso di agire con tempestività. Continuate a starci vicino, insieme possiamo fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno, grazie".

"Abbiamo accolto con entusiasmo l’appello di Fondazione Francesca Rava, che riesce a intervenire con i propri volontari tempestivamente in moltissime situazioni di emergenza", dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! "Portare il pane a chi ne ha bisogno ha una valenza simbolica, oltre che materiale: significa portare calore e speranza dove più c’è bisogno".

Marco Principini