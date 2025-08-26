Proposta choc del prof: “Togliete l’amicizia su Facebook agli ebrei (anche ai buoni)”. Il ministro: “Inaccettabile”

Roma, 27 agosto 2025 – Dopo il titolare della struttura alberghiera che nel Ragusano si è rifiutato di ospitare una turista israeliana se prima non avesse condannato l’occupazione di Gaza, adesso un docente universitario invita a ritirare l'amicizia su Facebook “ai vostri amici ebrei”. La proposta choc arriva da Luca Nivarra, prof della facoltà di Giurisprudenza di Palermo, che in un lungo post invita a togliere l'amicizia anche agli amici “buoni, che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e l'IdF” E questo perché secondo Nivarra “Mentono e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l'orrore: è una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosità di cui sono complici”.

La proposta choc

In un lungo post il docente spiega le ragioni della sua proposta. “Poiché alcune mie recenti prese di posizione sull'Olocausto palestinese hanno indotto taluni ‘amici’ di Fb a ritirarmi l'amicizia con l'accusa di antisemitismo, proverò a chiarire la mia posizione. In sintesi l’antisemitismo è un fenomeno che attraversa tutta la storia dell'Occidente, si alimenta di ingredienti diversi per poi sfociare nell'orrore nazista. Il punto è che, a seguito della nascita dello stato di Israele, l'antisemitismo è stato scientemente usato come arma finale nei confronti di quanti manifestavano riserve sulla politica colonialista razzista e suprematista perseguita da Israele nei confronti dei palestinesi. Anche in questa occasione – scrive il docente –, che prelude alla soluzione finale della questione palestinese, gli israeliani hanno usato l'arma dell’antisemitismo per sottrarsi alle responsabilità. Insomma, la solita modalità argomentativa per cui, avendo gli ebrei subito quello che avevano subito, a loro era concesso di fare qualsiasi cosa. Ecco perché ho scritto e lo ribadisco, in questo frangente storico non ci sono israeliani buoni. Ora, se c'è qualcuno che in questo ragionamento vede tracce di antisemitismo, pazienza: mi denunci a chi gli pare; a me non parrebbe vero”, conclude il post.

Il ministro Bernini: “Parole inaccettabili”

Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore Massimo Midiri, che ha subito preso le distanze dal docente parlando di “un'iniziativa personale culturalmente pericolosa e lontana dai principi del nostro ateneo”. Quindi sui social il ministro ha scritto:

Le dichiarazioni del professore Nivarra non offendono solo il popolo ebraico ma tutti coloro che si riconoscono nei valori del rispetto e della convivenza civile.

Secondo Bernini “le parole del rettore Midiri rappresentano una presa di distanza netta e doverosa da affermazioni inaccettabili, rendendo onore all'intera comunità accademica palermitana. I conflitti si superano con il dialogo, non con l'isolamento – ha aggiungono la titolare del dicastero –, ed è solo attraverso questa via che si può costruire un autentico percorso di pace, obiettivo al quale l'Italia e la comunità internazionale continuano a dedicare il proprio impegno".

Il rettore: “Iniziativa personale e pericolosa”

Dopo il post del docente, il rettore è intervenuto puntualizzando che quella del professore “è una proposta che rischierebbe di alimentare le stesse dinamiche che afferma di voler contrastare. Su temi complessi come il conflitto in Medio Oriente, la strada da percorrere deve essere quella del dialogo e del confronto critico. Nel corso del 2024, e confermato anche nel 2025, il Senato e il Cda del nostro Ateneo – ha ricordato Midiri – hanno approvato diverse mozioni sul conflitto in Palestina, condannando sia il brutale attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, sia la successiva azione militare di Israele a Gaza. L'appello del professore Nivarra rappresenta un'iniziativa personale culturalmente pericolosa e lontana dai principi del nostro ateneo” ha concluso Midiri.