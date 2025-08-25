Prof accoltellato in strada per una sigaretta a Bassano del Grappa. Si cerca un ragazzo

Bassano del Grappa, 25 agosto 2025 – Si è rifiutato di offrire una sigaretta a un giovane. Per il più banale dei motivi un professore di liceo è stato aggredito alle spalle e accoltellato da un ragazzo stamattina a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Una violenza immotivata e brutale: la lama del coltello gli si è conficcata nella spina dorsale fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale.

L'aggressore si è subito dileguato, mentre alcuni passanti hanno dato l'allarme, facendo accorrere i soccorsi del 118. L'agguato è avvenuto lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro di Bassano. Sarebbe stata la vittima dell’aggressione un docente 62enne del liceo 'Brocchi', il più prestigioso della città a dare questa prima versione dei fatti, ovvero una reazione spropositata dello sconosciuto al rifiuto di una sigaretta. Nelle indagini sono impegnati i carabinieri della compagnia di Bassano e quelli del Nucleo operativo di Vicenza. Per il momento gli investigatori non hanno fornito particolari e non tralasciano alcuna pista.

È probabile che siano stati sentiti alcuni testimoni, mentre si passano al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il docente, ricoverato all'ospedale 'San Bassiano', nel tardo pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento. La lesione riportata è grave, soprattutto perché vicina a organi vitali, come l'aorta, e il midollo spinale. La prognosi resta riservata, ma, secondo i sanitari, le condizioni del paziente non sono tali da esporlo al pericolo di vita.