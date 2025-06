Il prof delle minacce alla figlia di Meloni tenta il suicidio: Stefano Addeo ha preso forte dose di pillole

Roma, 2 giugno 2025 – Dopo il caso seguito alle parole di odio nei confronti della figlia della premier Giorgia Meloni (a cui in un post aveva augurato di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex), le scuse, la lettera e la richiesta di un incontro chiarificatore con la premier, da ultimo il professore di Marigliano Stefano Addeo ha tentato il suicidio.

Il professore di tedesco, docente in un istituto scolastico di Cicciano, è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Nola ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo avrebbe ingerito una forte dose di medicinali, ma prima di farlo ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna, la quale a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore.

Ho assunto diversi barbiturici, diversi farmaci, è una situazione che non riesco a sostenere, mi sono rifiutato di sottopormi alla lavanda gastrica e ora la polizia vuole parlarmi.

Lo ha detto Addeo, ammettendo di avere tentato il suicidio. Prima di compiere questo gesto estremo il docente aveva scritto una lunga lettera di scuse alla presidente del Consiglio. “Non c'è giustificazione possibile per le parole scritte. Mi assumo ogni responsabilità – si legge nella missiva indirizzata a Meloni – anche se confesso che mai nelle mie intenzioni vi era l'idea di augurare la morte a una bambina. È stata una frase infelice, inadeguata, inaccettabile, che non mi rappresenta né come uomo né come educatore''. Nel testo Addeo parlava anche della sua situazione personale, del rapporto con la madre anziana e della sofferenza per quanto accaduto: ''So bene che nulla può cancellare il male fatto con quelle parole. Solo la verità, il pentimento e il rispetto possono servire, ora''. Infine il docente, rivolgendosi, direttamente alla premier aveva chiesto perdono per il suo gesto.