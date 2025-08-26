Prof accoltellato per una sigaretta a Bassano del Grappa, fermato 30enne

Roma, 26 agosto 2025 – Lo hanno bloccato alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, mentre stava cercando di salire a bordo di un treno, probabilmente per sfuggire alla cattura. Un trentenne è stato fermato dai carabinieri per l'accoltellamento del docente del liceo Brocchi, aggredito ieri mattina in viale XI Febbraio dopo il rifiuto di una sigaretta. Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato.

Le indagini

Dopo una caccia all’uomo durata meno di 24 ore, il presunto responsabile è stato identificato grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alla collaborazione tra carabinieri e polizia locale. Le indagini sono andate avanti per tutta la notte. I militari dell’Arma hanno passato al setaccio alcuni condomini della zona dov’è avvenuta l'aggressione, ma senza risultati.

L’aggressione in strada

Secondo le prime ricostruzioni, il docente, 62 anni, stava camminando lungo viale XI Febbraio alle 7.30 di ieri mattina, quando un giovane si è avvicinato per chiedergli una sigaretta. Di fronte al rifiuto, il trentenne ha estratto un coltello e sferrato un fendente alla schiena del prof, conficcando la lama a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Ricoverato prima all'ospedale 'San Bassiano', il docente è stato poi trasferito al reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Bortolo per un delicato intervento di rimozione dei frammenti della lama in ceramica. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Zaia: “Inammissibile rischiare la vita per una sigaretta”

Ferma condanna e richiesta di inasprimento delle norme per garantire la sicurezza è arrivata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Rischiare la vita perché un balordo violento ti accoltella alla schiena per il rifiuto di una sigaretta, o senza alcun motivo come accaduto dal direttore generale dell'Ulss Pedemontana Bramezza nella sua città di residenza, non è ammissibile in una terra civile e pacifica come il Veneto. Al professore accoltellato invio il mio grande augurio di pronta guarigione perché quella lama, conficcata tra due organi vitali, è stata a millimetri dall'essere fatale”. Mentre l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano del Grappa, Alessandro Campagnolo, commenta: “È una zona che merita un'attenzione particolare ma questo lo si sapeva già, anche perché a breve sarà il passaggio per centinaia di studenti che torneranno a scuola”.