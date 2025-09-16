Martedì 16 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
16 set 2025
Procura contro i pro-pal: emesse 18 richieste di misure interdittive per gli attivisti

Le nuove leve della galassia pro Palestina finiscono nel mirino della procura di Torino (foto). Dal quinto piano del Palazzo di giustizia sono partite 18 richieste di misure interdittive – obblighi di firma e divieti di dimora – per una serie di azioni compiute fra novembre e dicembre scorsi: l’occupazione dell’atrio della Leonardo Spa, accusata dai manifestanti di essere "complice del genocidio a Gaza", l’irruzione alla Mole Antonelliana, un presidio davanti alla prefettura e fatti avvenuti durante un corteo il 13 dicembre. Quasi tutti gli indagati sono studenti o giovanissimi militanti, senza precedenti penali, già noti alla Digos. Gli interrogatori precautelari sono iniziati stamane. A luglio, in un altro filone, la procura aveva chiesto sette misure cautelari per scontri del 2023 e 2024: il gip non ha ancora deciso.

Le contestazioni vanno dalla violenza privata (per Leonardo e Mole) alla resistenza e a un episodio di oltraggio legato al lancio di uova contro la prefettura. Le difese contestano le ricostruzioni e sottolineano l’assenza di esigenze cautelari: il tempo trascorso e la fedina pulita, sostengono, rendono sproporzionate le misure. Sul divieto di dimora i legali ricordano che molti ragazzi risiedono a Torino per studio o lavoro.

