Ponte Morandi, l’audio di Donferri al processo: “Non devi mai parlare di manutenzione”

Genova, 16 ottobre 2023 – “Non me ne frega un c..., fa quello che dico io”. Nel nuovo audio fatto ascoltare oggi al processo per la strage del Ponte Morandi, si sente Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Autostrade per l’Italia, responsabile manutenzione, dare istruzioni sul progetto di ‘retrofitting’, il rinforzo delle pile 9 e 10 del cavalcavia che sarebbe dovuto partire a fine 2018, cinque mesi dopo il crollo che il 14 agosto di quell’anno causò 43 morti.

Nella conversazione registrata di nascosto il 5 luglio 2017 da Massimiliano Giacobbi (responsabile divisione esercizio e nuove attività Spea, altra società del Gruppo Atlantia impegnata in monitoraggi) si sente Donferri Mitelli urlare contro gli altri. “Non me ne frega un c..., fa quello che dico io”, dice facendo riferimento al responsabile unico del procedimento. E, ancora, “Te lo dico io, tu devi scrivere che quest'operazione aumenta la vita utile del viadotto. Punto”. Donferri dava istruzioni perché l'intervento venisse classificato come “miglioramento”, evoluzione e non come manutenzione: “Non dovrai mai in nessun documento - queste le parole ascoltate nella registrazione - parlare di manutenzione”.

Oggi era il terzo giorno di esame di Emanuele De Angelis, ingegnere di Spea e uno degli autori del progetto di retrofitting. Durante una prima parte dell’audizione dell’imputato, il 10 ottobre, in aula era stato fatto ascoltare un primo audio che già testimoniava come nel 2017 il clima in Aspi e Spea non fosse dei più sereni tanto che i dipendenti si registravano di nascosto le riunioni fatte.

Il primo audio

E’ ancora il 5 luglio. De Angelis parla con Donferri e il consulente Alberto Lodigiani. De Angelis spiega che “tutte le carote che abbiamo fatto... mostrano che i cavi non sono iniettati” e Lodigiani che lo corregge dicendo “non sono iniettati bene” ma l'ingegnere gli risponde “no proprio assenza viene dichiarata”. Per la procura c'era già un anno prima del crollo la consapevolezza delle condizioni di assenza di iniezione di calcestruzzo sugli stralli totale o parziale.

Donferri e De Angelis si confrontano con Lodigiani sui lavori effettuati negli anni '90 sulla pila 11 e sul rischio di “esplosione” degli stralli. In aula De Angelis ha spiegato che l'assottigliamento dei cavi era nei limiti di legge, entro il 20% “sulla base delle prove riflettometriche”. Prove ritenute dagli esperti poco attendibili e che che lui stesso definì così in un suo appunto per un incontro con Lodigiani. “Ma lui stesso mi disse che se fatte per 20 anni di seguito nello stesso punto erano indicative”.

Intanto oggi è emerso che Massimiliano Giacobbi e Lucio Ferretti Torricelli (responsabile opere d'arte Spea) rinunciano all'esame mentre un terzo lo comunicherà nelle prossime ore. Ancora indeciso Maurizio Ceneri (responsabile ufficio collaudi e controlli Spea).