Processo per l’omicidio Cella. Il pm: ergastolo all’ex insegnante

L’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, è stato "un delitto di impeto commesso con lucida follia da chi voleva sfogare la frustrazione di una vita". Un omicidio per il quale Anna Lucia Cecere deve essere condannata all’ergastolo con il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dei futili motivi e senza attenuanti. Per Soracco, che secondo la pm Gabriella Dotto ha sempre saputo e mentito su come andarono le cose quel giorno, sono stati chiesti quattro anni: la pena massima per il favoreggiamento "visto che con le sue bugie è stato il principale responsabile dell’impunità di Cecere per tutto questo tempo".

Le richieste, pesantissime, arrivano dopo due giorni di requisitoria davanti ai giudici della Corte d’assise (presidente Massimo Cusatti). La sentenza è prevista per il 18 dicembre. Nella requisitoria la pm ha ripercorso quanto successo 29 anni fa, messo insieme tutti i "numerosi, logici e chiari indizi" a carico di Cecere. Una donna "incapace di contenere la rabbia, di indole instabile, reattiva alle provocazioni". È lei, secondo l’accusa, ad avere ucciso Nada "perché invidiosa, perché voleva accasarsi e solo perché quel giorno la segretaria le aveva detto di andare via dallo studio come le aveva detto di fare la madre del suo datore di lavoro".

Un impeto "scatenato da un senso di frustrazione, una gelosia che sta a indicare il sentimento di frustrazione di chi vede vantaggi per gli altri e non per sé". Ed è lei la colpevole "ogni oltre ragionevole dubbio visto che all’epoca erano state battute, con scrupolo, tutte le piste alternative che non hanno portato da nessuna parte". Piste alternative che non sono state portate a processo nemmeno dalle difese degli imputati (gli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini per Cecere, Andrea Vernazza per Soracco).