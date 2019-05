Roma, 21 maggio 2019 - Presidenza del Consiglio, Arma dei carabinieri, ministero della Difesa e ministero degli Interni hanno chiesto di costituirsi parte civile al processo per depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi che vede coinvolti 8 carabinieri tra cui anche ufficiali. L'istanza dell'Avvocatura di Stato è stata avanzata oggi nel corso dell'udienza preliminare (il Gup si è riservato la decisione). Secondo il provvedimento, gli "imputati, nel commettere i reati contestati, hanno cagionato un grave danno patrimoniale e morale alle amministrazioni". Le loro condotte "hanno intralciato il normale esito e sviluppo delle operazioni di polizia giudiziaria creando grave nocumento all'azione delle autorità - accusa ancora l'Avvocatura -. Inoltre gli atti e comportamenti tenuti sono palesemente contrari ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare".

Per Ilaria Cucchi, che da anni si batte per la verità sulla morte del fratello, "oggi è una giornata significativa: sono emozionata". La decisione dell'Arma "è senza precedenti", commenta la Cucchi che dedica "questo a chi continua a insinuare che la famiglia Cucchi sia contro i Carabinieri e viceversa. E' un momento di riavvicinamento tra cittadini e istituzioni". E ancora: "questo lo dedico al signor Gianni Tonelli", l'ex segretario generale del sindacato di polizia Sap e parlamentare della Lega, che denunciò Ilaria per diffamazione.

"In vicende come la nostra - ha aggiunto - troppe volte ho visto i indacati di polizia intromettersi contro le nostre famiglie. In quest'aula per la prima volta un sindacato si è schierato al nostro fianco e non contro di noi".

Oltre alla famiglia Cucchi hanno chiesto di costituirsi parte civile al processo anche gli agenti di polizia penitenziaria, il Sindacato dei Militari e di Cittadinanzattiva e Riccardo Casamassima, l'appuntato che con le sue rivelazioni ha fatto aprire l'inchiesta che ha dato luogo al processo bis sul caso: "Sto pagando da anni per aver detto la verità. Me l'hanno fatta pagare in ogni modo".