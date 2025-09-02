Processo a Ciro Grillo, domani la sentenza. Il pm: “La ragazza lo ha detto subito: mi hanno violentata tutti”

Tempio Pausania, 2 settembre 2025 – “Lo ha detto subito al risveglio. Ha detto alla sua amica: 'Mi hanno violentato tutti'”. Il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, insiste sulla tempestività del racconto della studentessa italo norvegese, principale accusatrice di Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Ciro Grillo (figlio di Beppe, fondatore del M5s), imputati per stupro. Il processo di primo grado è ormai arrivato alle battute finali. Domani infatti è attesa la sentenza. Per tutti e quattro i ragazzi – oggi assenti in aula – l'accusa ha confermato la richiesta di condanna a nove anni di carcere. Sei di pena base più tre per l'aggravante della minorata difesa e la continuazione del reato.

Oggi toccava alle repliche del pubblico ministero. La vittima “era sconvolta – spiega Capasso, ripercorrendo il resoconto dell’accusa circa i fatti accaduti nella residenza della famiglia Grillo in Costa Smeralda, nella notte fra il 16 e 17 luglio 2019 – E' la prima cosa che dice, si è svegliata così, la ragazza. Vi invito a riflettere sulla descrizione dettagliata. Al di là della denuncia fatta otto giorni dopo".

"Fin da subito, dopo la violenza, fa i nomi di tutti – continua il procuratore -. Sente dire a uno di loro: 'Prendila, adesso tocca a me'. E' lei a dire: 'Ricordo che tutti parlavano con tutti, li sentivo tutti attorno a me, vedevo con la coda dell'occhio anche le gambe'. E' sempre lei che testimonia la presenza di tutti”.

Dopo la violenza la ragazza “riuscirà a scendere dal letto perché Franesco Corsiglia si è distratto – ricostruisce ancora il magistrato – lei ne approfitta e cerca di andarsene. Ma troverà l'opposizione degli altri tre ragazzi. Subito dopo seguirà l'episodio violento nella doccia".

L’accusa punta tutto sull’"inattendibilità” degli imputati ("hanno adattato la loro versione a seconda delle indagini"), la ragazza invece "ha sempre ripetute le stesse cose" senza mai cambiare le sue dichiarazioni.

Cos’ha detto Giulia Bongiorno, legale della ragazza

Bongiorno: “La ragazza ha continuato a fare la sua vita, anche a fare kitesurf perché doveva sopravvivere”

Oggi in aula ha parlato anche l’avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno. "La vita della ragazza non solo è stata radiografata ma è stata fatta una tac con tanto di mezzo di contrasto – ha replicato la legale alle difese degli imputati –. E dopo che si è scavato, scavato, scavato non si è trovato nulla. La difesa Grillo ha affermato che ci sarebbero state delle condotte dopo i fatti non conformi a ciò che ci saremmo immaginati. Condotte diverse da quelle che ci si aspetta, non conformi al trauma”.

"La mattina dopo lo stupro subito la ragazza ha continuato a fare la sua vita, facendo anche kitesurf, perché aveva un solo problema: sopravvivere a quello che le è successo – insiste Bongiorno –. E doveva fingere di essere come prima. Quando un uomo penetra una donna contro la sua volontà, penetra anche la sua anima. Le donne si sentono umiliate, sporche e perdono l'autostima”.

"La difesa ha scandagliato la sua vita. Le sono state fatte domande anche sui suoi disturbi alimentari”

Durante il processo si è accennato a “temi che riguardavano il padre e la madre della ragazza, che non avrebbero seguito adeguatamente la figlia. Si è parlato delle sue abitudini alimentari e dei suoi disturbi alimentari. In sede di discussione si è allargato il campo, rispetto ai fatti processuali. Rispetto a quanto era stato indagato in dibattimento, con 1.675 domande alla ragazza, mi sembra che abbia partorito un topolino. Nelle discussioni non è stato ripreso quasi nulla di tutto ciò che è stato oggetto di indagini".

“Non riusciva a urlare, tipico delle vittime di violenza”

A proposito della violenza nella doccia Bongiorno puntualizza che la ragazza non riusciva a gridare “Ha detto: ‘A me la voce non usciva, non riuscivo a urlare, non mi veniva la voce'. Questa è la tipica situazione in cui si trovano le vittime di violenza. C'è la descrizione esatta della violenza sessuale, la ragazza è stata spinta nella doccia e non ha mai detto che aveva paura degli altri ma aveva paura della situazione in generale”.

Secondo l’avvocata, la sua assistita potrebbe essere presente domani in tribunale per la lettura della sentenza: “Mi ha chiesto di venire”.