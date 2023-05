Processo agli eco-attivisti, sit-in di solidarietà fuori dall’aula C’è anche il Pd, scoppia la polemica

Le loro azioni dividono l’opinione pubblica e ora anche il processo agli eco attivisti di Ultima generazione spacca il fronte politico. La prima udienza del procedimento ai tre attivisti per il blitz del 2 gennaio durante il quale fu imbrattata la facciata del Senato con vernice rossa, ha avuto uno strascico di polemiche per la presenza di alcuni esponenti di partito al sit in di solidarietà in piazzale Clodio. Un’iniziativa a cui hanno preso parte decine di persone per "dare sostegno" ai tre imputati, Laura Paracini, Alessandro Sulis e Davide Nensi, accusati di danneggiamento aggravato (rischiano fino a cinque anni). Presenti tra gli altri alcuni esponenti Pd. "Pur non potendo condividerne il merito, capiamo la rabbia e la preoccupazione dei giovani attivisti", ha detto la coordinatrice della segreteria dem, Marta Bonafoni.