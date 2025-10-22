Mercoledì 22 Ottobre 2025

CronacaFastweb down oggi: problemi in tutta Italia anche per Vodafone. Perché non funzionano
22 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Fastweb down oggi: problemi in tutta Italia anche per Vodafone. Perché non funzionano

Le aziende di telecomunicazioni confermano: “In corso disservizio temporaneo su rete fissa”. Decine di segnalazioni su downdetector. Cosa sta succedendo

Problemi per Fastweb, down oggi in tutta Italia. Anche Vodafone coinvolta

Problemi per Fastweb, down oggi in tutta Italia. Anche Vodafone coinvolta

Bologna, 22 ottobre – Fastweb down in diverse città d’Italia. Problemi anche per Vodafone. Il contatore delle segnalazioni sul sito downdetector – che tiene conto dei guasti delle varie piattaforme – ha avuto un picco dopo le 9 di questa mattina. I problemi con Fastweb più segnalati riguardano Internet fisso e in parte più piccola anche il mobile.

Le segnalazioni arrivano principalmente da Milano, Torino, Bari, Roma, Bologna, Verona, Lucca, Firenze e Padova. 

Moda: Headquater Fastweb
Il Fastweb store in Piazza Adriano Olivetti a Milano

Entrambe le aziende di telecomunicazioni confermano – attraverso il loro ufficio stampa - che è “in corso un disservizio temporaneo su rete fissa”. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb e Vodafone si scusano con i clienti coinvolti e provvederanno ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori”.

I tempi di risoluzione - fa sempre sapere l’ufficio stampa – non dovrebbero essere lunghi.

Le segnalazioni degli utenti

Subito decine i commenti di utenti disperati. 

"Senza internet da mezz'ora – scrive Nemesis94 su downdetector – … se neanche la pagina ufficiale non funzione questo è un problema grande...”. 

"Impossibile accedere alle pagine d'aiuto di Fastweb; impossibile fare verifiche; al telefono non rispondono; presso gli Storie, risponde il bot e poi chiude l'attesa. Sono 2 anni che Fastweb mi sta rovinando, studio e lavoro. Vado dal mio avvocato!”, è l’allarme di Manuela. 

"Provincia di Torino non trova segnale”. “Anche a Roma non va”, sono altri commenti. 

“Pare che il problema si stia allargando anche in Europa”, scrive Massimo.

epaselect BRITAIN TECHNOLOGY
Vodafone
