Fastweb down oggi: problemi in tutta Italia anche per Vodafone. Perché non funzionano

Bologna, 22 ottobre – Fastweb down in diverse città d’Italia. Problemi anche per Vodafone. Il contatore delle segnalazioni sul sito downdetector – che tiene conto dei guasti delle varie piattaforme – ha avuto un picco dopo le 9 di questa mattina. I problemi con Fastweb più segnalati riguardano Internet fisso e in parte più piccola anche il mobile.

Le segnalazioni arrivano principalmente da Milano, Torino, Bari, Roma, Bologna, Verona, Lucca, Firenze e Padova.

Il Fastweb store in Piazza Adriano Olivetti a Milano

Entrambe le aziende di telecomunicazioni confermano – attraverso il loro ufficio stampa - che è “in corso un disservizio temporaneo su rete fissa”. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb e Vodafone si scusano con i clienti coinvolti e provvederanno ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori”.

I tempi di risoluzione - fa sempre sapere l’ufficio stampa – non dovrebbero essere lunghi.

Le segnalazioni degli utenti

Subito decine i commenti di utenti disperati.

"Senza internet da mezz'ora – scrive Nemesis94 su downdetector – … se neanche la pagina ufficiale non funzione questo è un problema grande...”.

"Impossibile accedere alle pagine d'aiuto di Fastweb; impossibile fare verifiche; al telefono non rispondono; presso gli Storie, risponde il bot e poi chiude l'attesa. Sono 2 anni che Fastweb mi sta rovinando, studio e lavoro. Vado dal mio avvocato!”, è l’allarme di Manuela.

"Provincia di Torino non trova segnale”. “Anche a Roma non va”, sono altri commenti.

“Pare che il problema si stia allargando anche in Europa”, scrive Massimo.