Pro-Pal agli Stati generali di FI. Scontri, due poliziotti feriti

Manifestanti Pro-Pal tentano di raggiungere il teatro Carignano dove era in corso un summit di Forza Italia, tensioni ieri mattina a Torino e due uomini nelle forze dell’ordine feriti negli scontri. Il caos ha causato anche la chiusura temporanea del civino Museo egizio.

Il corteo è partito da piazza Castello per raggiuingere gli Stati Generali della casa di Forza Italia. I manifestanti hanno tentato di forzare il blocco predisposto dalle forze dell’ordine, che hanno respinto i manifestanti con delle cariche di alleggerimento. Durante lo scontro i manifestanti hanno anche lanciato alcune bottiglie verso gli agenti. Nello stesso momento, all’interno del Carignano stava prendendo la parola il vicepremier e ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Il leader di Forza Italia ha poi inviato un messaggio di gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine: "Sono grato alle forze dell’ordine. Difensori della democrazia e della libertà. Solidarietà e vicinanza ai due agenti della Polizia di Stato rimasti feriti".

Sono intervenuti anche igiovani di Forza Italia: "Per le strade della città si sono consumate le solite scene di violenza ideologica. I giovani veri erano all’interno del teatro, ad imparare e confrontarsi su contenuti".

"Ancora una volta – ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, c’è chi confonde il diritto a manifestare pacificamente e democraticamente il proprio pensiero con la prevaricazione, le aggressioni e le violenze come quelle che sono andate in scena oggi a Torino e che hanno costretto il Museo del Risorgimento e il Museo Egizio a chiudere momentaneamente al pubblico a causa degli scontri che si sono verificati di fronte agli ingressi’".