Priolo all’attacco di Figliuolo: "Il commissario si fa dall’Emilia"

Il generale Francesco Paolo Figliuolo finisce sotto il tiro della presidente facente funzione dell’Emilia Romagna. Irene Priolo (foto) ieri mattina ha incontrato l’alto ufficiale dell’Esercito, commissario alla ricostruzione per l’alluvione del 2023. Del vertice la governatrice de facto ha riferito all’Assemblea legislativa regionale, sottolineando la necessità di "realizzare in tempi straordinariamente brevi opere straordinariamente complesse", chiedendo al governo di mettere risorse "che ad oggi non ci sono avendo già utilizzato il commissario tutte le risorse a sua disposizione".

Poi, un messaggio proprio a Figliuolo: "Al commissario e alla sua struttura ho chiesto di dedicarsi a tempo pieno a questa attività e di farlo da qui: non può essere un impegno tra gli altri da svolgere da Roma o da altrove".

Priolo ha chiesto "procedure straordinarie e immediate: se è stato fatto per ricostruire il Ponte Morandi a Genova, perché non lo si può replicare in Emilia-Romagna?".