Principessa sfrattata Costretta a lasciare la villa affrescata da Caravaggio

"È stata la più brutta esperienza della mia vita, ma la verità verrà fuori". Con queste parole la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi ha lasciato il Casino dell’Aurora, a Roma, dopo l’esecuzione da parte dei carabinieri dell’ordinanza di sfratto, firmata dalla giudice Miriam Iappelli ed emessa due settimane fa. La nobildonna se n’è andata dalla sontuosa dimora, portandosi dietro i suoi quattro barboncini bianchi, passando dall’uscita sul retro della villa prima di salire a bordo di un taxi.

"Ho fede, come diceva Martin Luther King in un famoso discorso, la verità verrà fuori. Puoi mentire così tanto ma le macchinazioni alla fine verranno a galla e la verità verrà fuori", ha detto la Ludovisi, terza moglie del principe Nicolò scomparso nel marzo del 2018, parlando in inglese al folto gruppo di giornalisti che la riprendeva e fotografava. A pochi metri da lei, il terzogenito del principe, Bante Boncompagni Ludovisi – con la quale la donna è in contenzioso, – arrivato ieri mattina a controllare l’esecuzione dello sfratto. La villa, oggetto del provvedimento, è una delle più ricche dimore aristocratiche e custodisce al suo interno anche l’unico affresco realizzato da Caravaggio. La dimora è andata all’incanto con un valore di partenza di 471 milioni di euro, sceso tuttavia a 145 milioni dopo cinque aste deserte. La mattinata dello sfratto è stata lunga. Era previsto per le 9, ma solo verso le 10 sono entrati dalla porta laterale, che si trova alla destra del cancello principale del Casino dell’Aurora, i carabinieri con i fabbri e il medico per dare esecuzione all’ordinanza. Alle 11:45 circa la principessa è uscita dal retro e, dopo la breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti, è salita a bordo del taxi per andare via. La donna si era rifiutata di lasciare la sontuosa villa del XVI secolo dopo la scomparsa del consorte. Ne era nato un contenzioso coi figli del principe.

Rta Jenrette è nata in Texas (Usa) nel 1949. Ha conseguito una laurea in storia. Poi diventa attrice, modella (anche per Playboy), scrittrice e giornalista televisiva. Infine è approdata al mondo del mercato dell’immobiliare. Nel maggio del 2009 sposa il principe Nicolò Boncompagni Ludovisi di Piombino (1941–2018), acquisendo così il titolo nobiliare di pricipessa. Dopo la morte del marito Rita Jenrette ha continuato a vivere nella sontuosa Villa Casino dell’Aurora, risalente al 16esimo secolo.