Londra (Regno Unito), 12 luglio 2021 - Una finale che "spezza il cuore". Così il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell'Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l'Italia. William ha assistito alla partita in tribuna con la consorte Kate e il primogenito George, divenuto simbolo di una serata amara per gli inglesi: sul volto del principino si è vista la gioia incontenibile dopo il goal di Luke Shaw al secondo minuto, la delusione in seguito al pareggio dell'Italia e poi la tristezza dopo il rigore decisivo. "Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi" è il tweet del duca di Cambridge indirizzato direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate pochi minuti dopo la sconfitta.

Nel corso della serata arriva poi - attraverso il profilo ufficiale Instagram del duca e della duchessa di Cambridge, William e Kate - un commento più istituzionale. Che inizia con i dovuti complimenti ai vincitori: "Congratulazioni Azzurri per una grande vittoria". Il messaggio dei reali inglesi prosegue con i toni amareggiati di chi è arrivato a sfiorare il successo, senza però riuscire a raggiungerlo: "Inghilterra, siete arrivati tutti così lontano, ma purtroppo questa volta non è stata la nostra giornata". E quindi un tentativo di consolazione di William e Kate verso i Tre Leoni e, sottinteso, tutto il Paese: "Potete tutti tenere la testa alta ed essere così orgogliosi di voi stessi, c'è dell'altro in arrivo".