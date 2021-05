Roma, 1 maggio 2021 - Il Primo Maggio, il Concertone, la musica, le testimonianze e i racconti. Prova a recuperare un po' di normalità la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori. Rinuncia di nuovo alla piazza (dopo lo spettacolo prettamente televisivo dello scorso anno, in pieno lockdown), ma si riprende la dimensione live, con il cast corposo che si alterna in parte in presenza alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, davanti a poche centinaia di invitati, distanziati e con mascherina, in parte in collegamento da diverse location d'Italia e non solo (Lp da Los Angeles, Noel Gallagher da Londra). Un'alternanza che permette agli artisti di non incontrarsi e di sanificare il palco ad ogni passaggio.

A non cambiare, oltre a quel tempo capriccioso di inizio maggio che bagna a tratti la struttura ideata da Renzo Piano, è la conduzione di Ambra Angiolini, ormai al quarto consecutivo. Accanto a lei Stefano Fresi, oltre alle incursioni di Lillo Petrolo. E a non mancare è prima di tutto Bella Ciao, colonna sonora di ogni Concertone che si rispetti, portato dai Modena City Ramblers. Gli artisti in cartellone sono oltre una quarantina e fra loro c'è tanto, tantissimo Sanremo: da Gio Evan a Gaia, da Bugo a Fasma, passando per Folcast, Gaudiano, Wrongonyou. E poi Max Gazzè, ComaCose, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Fedez, Francesca Michielin, Extraliscio, Noemi, Francesco Renga, Ermal Meta, Madame, tutti passati dall'Ariston per l'ultima edizione del Festival.

L'apertura da una piazza San Giovanni desolatamente vuota e grigia è stata affidata all'Orchestraccia, con un omaggio a Giorgio Gaber, ricordato anche da Ambra e Stefano Fresi che hanno letto un suo testo. Alla Cavea il via lo ha dato Alex Britti, che aveva chiuso lo scorso anno. E sul palco è arrivata anche Chadia Rodriguez che ha lasciato a bocca aperta togliendosi il top e rimanendo a seno nudo (coperto da cuori arcobaleno) per poi urlare: "Libera l'amore, ma con chi vogliamo e quanto vogliamo".

Sulla manifestazione anche il sigillo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "A celebrare il Primo maggio ci sarà anche quest'anno il Concertone, che pure dovrà rispettare modalità particolarmente austere: vuole essere anche un segno di ripresa per la musica, lo spettacolo, la cultura, affinché siano nuovamente fruibili dal vivo e possano contribuire alla ripartenza".

Polemica Fedez-Lega

Scoppia anche la polemica al Concertone del Primo Maggio, che coinvolge Fedez. La Lega ha avvertito che se il cantante userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica "la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento". Lui, dal canto suo, ha rivendicato la libertà di espressione: "È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica. Un artista può esprimere liberamente le sue idee su un palco? O deve passare al vaglio della politica?".

E' arrivata poi in serata la risposta di Viale Mazzini, che in una nota ha fatto sapere che "Rai3 e la Rai sono da sempre aperte al dibattito e al confronto di opinioni, nel rispetto di ogni posizione politica e culturale. È fortemente scorretto e privo di fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al tradizionale concertone del Primo Maggio, per il semplice motivo che è falso, si tratta di una cosa che non è mai avvenuta". "Né la Rai né la direzione di Rai3 hanno mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista del concerto - continua il comunicato -: la Rai mette in onda un prodotto editoriale realizzato da una società di produzione in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, la quale si è occupata della realizzazione e dell'organizzazione del concerto, nonché dei rapporti con gli artisti. Il che include la raccolta dei testi, come da prassi".