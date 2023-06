Primo compleanno da re Carlo III monta a cavallo, ma Louis gli ruba la scena

Re Carlo III è montato a cavallo per la sua prima parata del Trooping the colours, la sfilata militare con la quale si celebra il compleanno ufficiale dei sovrani del Regno Unito. Ma ancora una volta a rubare la scena è stato il nipotino Louis, immortalato mentre faceva smorfie sul balcone di Buckingham palace durante il sorvolo degli aerei della Raf.

Migliaia di persone hanno assistito alla parata sul Mall, cantando l’inno nazionale. Dopo aver ispezionato le 1.500 truppe in uniforme da parata pronte per la processione, Carlo ha ripreso la tradizione di sfilare anche lui a cavallo. La madre Elisabetta II l’aveva fatto l’ultima volta nel 1986. Dietro al sovrano, hanno cavalcato anche i colonnelli reali: il figlio ed erede William, la sorella Anna e il fratello Edoardo. La regina Camilla e Kate seguivano in carrozza. La festa è terminata con il sorvolo degli aerei militari su Buckingham palace, in grande stile dopo che il sorvolo il giorno dell’incoronazione era stato ridotto per il maltempo.