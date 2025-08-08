Primo caso di West Nile a Roma . Salgono a sette le vittime nel Lazio

Due vittime in poche ore nel Lazio, per un totale di 7 decessi, a causa del virus West Nile, 15 in tutta Italia (gli ultimi ancora non notificati nella piattaforma nazionale), mentre i casi continuano a salire a ritmo sostenuto, dagli 89 dell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità di fine luglio a 173 infezioni totali registrate dall’inizio del 2025. A Roma inoltre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività, allo Spallanzani: una donna, senza collegamenti con l’Agro Pontino, l’area più colpita.

Mercoledì, invece, l’Azienda sanitaria locale di Matera ha segnalato il primo caso di persona infetta in Basilicata, un 60enne abitante in una zona rurale del comune di Pisticci, attualmente ricoverato all’ospedale della Murgia ‘Perineì di Altamura, in Puglia. E il 12 agosto, come ha annunciato nell’informativa in Commissione Affari Sociali del Senato il ministro Orazio Schillaci, una delegazione della Salute sarà a Latina a Caserta per un incontro con le autorità locali.

Una delle ultime due vittime registrate nel Lazio è una 83enne di Pontinia, morta all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. La settima vittima nella regione è un 77/enne morto all’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola. Già sottoposto a dialisi, era ricoverato dal 26 luglio scorso in terapia intensiva. Era residente a Velletri, ed è stato esposto al virus a Cisterna di Latina. Nel Lazio le positività sono 94 di cui 21 i nuovi casi al 4 agosto, prevalentemente nella provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina), oltre alle positività riscontrate a Lanuvio e a Nettuno in provincia di Roma.